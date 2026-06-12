Końcówka tygodnia nie przyniosła istotnych zmian w walutach, mimo przewagi pozytywnych nastrojów na rynkach w związku z nadziejami na zawarcie umowy pokojowej USA z Iranem. W piątek notowania euro do złotego utrzymywały się nieco poniżej poziomu 4,25 zł. Niewielkie zmiany zanotował także dolar, za którego płacono ok. 3,67 zł. Z kolei frank szwajcarski ustabilizował się w okolicy ok. 4,61 zł.

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Dolar ustabilizował się po spadkach

Na rynku zapanowały optymistyczne nastroje po doniesieniach z Bliskiego Wschodu, gdzie pojawiła się nadzieja na porozumienie pokojowe Stanów Zjednoczonych z Iranem po wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa, który stwierdził, że umowa zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych dni. To sprawiło, że wrócił apetyt na ryzykowne aktywa. Mimo poprawy nastrojów złoty wcale nie palił się do zwyżek. Zaskakująco stabilny okazał się także dolar, który wyhamował czwartkowy spadek. – Dolar stabilizuje się w piątkowej sesji po czwartkowym osłabieniu – inwestorzy wstrzymali się z decyzjami czekając, czy porozumienie kończące konflikt na Bliskim Wschodzie może w końcu zostać sfinalizowane. Prezydent Trump zapowiedział, że USA i Iran mogłyby podpisać porozumienie pokojowe otwierające Cieśninę Ormuz już w ten weekend – wskazuje w komentarzu Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.