„Technicznie wszystko jest gotowe; przeprowadziliśmy szeroko zakrojone prace przygotowawcze do tego etapu” – powiedziała agencji TASS szefowa banku centralnego Rosji. Na początek cyfrowy rubel będzie dostępny w transakcjach 12 największych banków.

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Tajna lista banków-uczestników

Nie wiadomo, które banki, poza centralnym, będą korzystać z cyfrowego rubla. Ten niespodziewanie ukrył listę banków uczestniczących w platformie oficjalnie emitowanego cyfrowego rubla, podkreśla „The Moscow Times”.

Co daje władzy cyfrowy pieniądz? Cyfrowy rubel umożliwi Kremlowi i jego organom siłowym wgląd w całą historię transakcji, dając władzom możliwość monitorowania celowości wykorzystania pieniędzy budżetowych. Wynagrodzenia w tych rublach mogą otrzymywać pracownicy sektora publicznego. Na razie to dobrowolny wybór. Bank centralny i Ministerstwo Finansów obiecały, że nie będą ludzi do tego zmuszać. Ale w Rosji mało kto w to wierzy. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że rządzący zmieniają zdanie z dnia na dzień.

Dlatego większość Rosjan nie chce mieć do czynienia z cyfrowym rublem. Nie rozumieją, po co im ta trzecia forma pieniądza, obok gotówki i zwykłych transakcji bezgotówkowych. Według sondażu VTsIOM, cyfrowy rubel pozostaje dla większości „trudno zrozumianą, abstrakcyjną kategorią”. Według badania SuperJob, tylko co dziesiąty aktywny zawodowo Rosjanin jest skłonny przeliczyć całą swoją pensję na cyfrowe ruble, podczas gdy kolejne 5 proc. byłoby skłonne otrzymywać w ten sposób część swoich dochodów, podaje „The Moscow Times”.

Bank Rosji będzie nagradzał banki za transakcje z cyfrowym rublem

Wobec nieprzewidywalnego zachowania Kremla i coraz większego odczuwania skutków wywołanej przez reżim wojny, Rosjanie nie tylko nie mają zaufania do cyfrowego rubla, ale też do własnych banków. Gwałtownie rośnie popyt Rosjan na gotówkę, m.in. z powodu przerw w dostępie do internetu i zapowiedzi możliwego zamrożenia depozytów. W tym tygodniu Sbierbank alarmował, że coraz więcej klientów banku likwiduje lokaty i zabiera pieniądze.

Projektując cyfrowego rubla, bank centralny zakładał, że będzie on mógł być wykorzystywany do płatności offline, ale ta funkcja nie została jeszcze wdrożona. Mimo to Bank Rosji brnie dalej w rozwój e-waluty. Początkowo tylko on będzie mógł otwierać portfele jej użytkownikom, ale – jak mówi Nabiullina – rozważane jest umożliwienie tego również w bankach komercyjnych.

„Ten projekt się rozwija (...) Chcemy, aby cyfrowy rubel był rzeczywiście pożądany przez ludzi i firmy, aby był wygodny… Widzimy ogromny potencjał w wykorzystaniu inteligentnych kontraktów w biznesie” – mówi Nabiullina.

Bank Rosji robi wszystko, by przekonać Rosjan do cyfrowego rubla. Rusza wielka kampania promocyjna. Bank centralny będzie też wypłacał bankom uczestniczącym w programie prowizję za naliczanie wynagrodzeń w cyfrowych rublach: 67 kopiejek za każde zrealizowane zlecenie, ale nie mniej niż 10 rubli za wypłaty dla wszystkich pracowników. Ekonomiści ostrzegają, że takie gratyfikacje mogą skutkować zmuszeniem przez banki ich klientów do przechodzenia na cyfrowe ruble.