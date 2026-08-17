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Referendum w Warszawie. Los akcji może zależeć od zaangażowania PiS

Pomarańczowe kamizelki to symbol próby odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy mówią już o 40 tysiącach zebranych podpisów. Potrzebują jednak ich znacznie więcej. Czy referendum dojdzie do skutku?

Publikacja: 17.08.2026 18:36

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski

Foto: PAP/Piotr Nowak

Michał Kolanko

SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna to inicjatywa, która ma doprowadzić do zorganizowania referendum i odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Z końcem sezonu urlopowego ma wejść w kolejną fazę – deklarują jej organizatorzy.

Zbiórka podpisów ruszyła pod koniec lipca, a nazwa akcji nawiązuje do afery wokół Szpitala Południowego, która wybuchła dwa miesiące temu. Po ok. 2,5 tygodniach aktywnej zbiórki, inicjatorzy akcji informują, że mają już 40 tys. podpisów za referendum. Do jego zorganizowania potrzebne jest co najmniej 132 tys. podpisów, ale w praktyce musi być ich znacznie więcej. Ile dokładnie? To pytanie na miarę sukcesu lub porażki całej akcji.

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