Opublikowana w czwartek ustawa wprowadza w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, który będzie liczony od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. Regulacja ta dotyczy podmiotów zajmujących się produkcją paliw lub ich obróbką na podstawie zagranicznych koncesji, a dochód z tego tytułu zasili bezpośrednio budżet państwa.

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- Obniżenie cen energii będzie możliwe w weekend, ponieważ najpierw musi zostać wydane specjalne rozporządzenie, a następnie są decyzje, które wydaje minister energii Miłosz Motyka – zaznaczył rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie w TVN24. - Podpisana ustawa musi trafić fizycznie do ministerstw, na tej podstawie można przygotować odpowiednie rozporządzenia. Ta ustawa już trafiła, te rozporządzenia będą przygotowane w piątek przez urzędników ministerstwa finansów. One są gotowe, tylko to jest normalna procedura urzędnicza – doprecyzował.

Szłapka: Dobrze, że prezydent przestał tę sprawę blokować

Wyjaśnił, że „to wszystko wynika z tego, że ustawa, która została przygotowana przez rząd ponownie, uchwalona przez parlament, trafiła na biurko prezydenta i tam leżała”. - Gdyby była podpisana wcześniej, nie byłoby żadnego problemu – powiedział rzecznik rządu. - Dobrze, że prezydent przestał tę sprawę blokować, bo dzięki temu można wprowadzić program „Ceny paliw niżej”. Myślę, że w weekend już to będzie możliwe. Ceny będą, tak jak w przypadku tej pierwszej odsłony CPN-u, o około złotówkę lub trochę więcej niż złotówkę niższe - dodał.

Szłapka ocenił, że „prezydent podpisał ustawę dot. nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, nie dlatego, że chce dobrze dla kierowców, tylko dlatego, że widział, że mu po prostu spada poparcie i na tym traci”. - Dobrze, że to zrobił, niezależnie od motywacji - zaznaczył.

Ustawa obniżająca ceny paliw podpisana nie bez zastrzeżeń. Ma ją zbadać TK

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, jednocześnie zapowiadając skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zażądał natychmiastowego obniżenia cen na stacjach i przeznaczenia wszystkich środków pozyskanych dzięki nowym przepisom na ten cel.

- Chcę również jasno powiedzieć, że podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako Prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym - zaznaczył polityk.