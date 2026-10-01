– Jeśli dojdzie do bezpośredniego ataku na Federację Rosyjską, w tym przypadku chodzi o Królewiec (…), wówczas nieuchronnie i natychmiast pojawi się kwestia użycia wszystkich rodzajów uzbrojenia, jakimi dysponuje nasz kraj – powiedział Putin na spotkaniu Klubu Wałdajskiego w Moskwie.

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Broń masowego rażenia w grze? Ostrzeżenie z Moskwy

Jak zaznaczył, nie można mieć pewności, iż broń masowego rażenia nigdy nie zostanie użyta. Podkreślił jednocześnie konieczność zapobieżenia takiemu scenariuszowi.

Klub Wałdajski to doroczne międzynarodowe forum dyskusyjne skupiające ekspertów, politologów, historyków i dziennikarzy zajmujących się polityką Rosji. Tym razem na obrady przyjechało 120 przedstawicieli z 40 krajów.