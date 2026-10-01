Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
„Szczyt hipokryzji” – pisze minister Waldemar Żurek, samemu robiąc to, co krytykował u swojego poprzednika, Zbigniewa Ziobry
Sąd Okręgowy w Warszawie wydawał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. To porażka prokuratury, która nie zgadzała się na to, by były wiceminister sprawiedliwości oskarżony m.in. o ustawianie konkursów na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, odpowiadał z wolnej stopy. Zdarza się. Postanowienie jest nieprawomocne, można wnieść zażalenie i zobaczyć, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie.
Ale nie. Minister sprawiedliwości – prokurator generalny (którym jest, zaznaczmy, Waldemar Żurek, a nie Zbigniew Ziobro) postanowił przy okazji informacji o wniesieniu środka zaskarżenia, publicznie zbesztać w social mediach sędziego za wydane postanowienie.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas