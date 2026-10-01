Sąd Okręgowy w Warszawie wydawał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. To porażka prokuratury, która nie zgadzała się na to, by były wiceminister sprawiedliwości oskarżony m.in. o ustawianie konkursów na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, odpowiadał z wolnej stopy. Zdarza się. Postanowienie jest nieprawomocne, można wnieść zażalenie i zobaczyć, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie.

Ale nie. Minister sprawiedliwości – prokurator generalny (którym jest, zaznaczmy, Waldemar Żurek, a nie Zbigniew Ziobro) postanowił przy okazji informacji o wniesieniu środka zaskarżenia, publicznie zbesztać w social mediach sędziego za wydane postanowienie.