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Piotr Szymaniak: Żurek krytykuje „ziobrowy” przepis. Chętnie go jednak stosuje, gdy akurat pasuje

Rozproszona kontrola konstytucyjności jest fajna, dopóki stosują ją nasi. A przepis przestaje być zły w zależności od tego, kto go używa.

Publikacja: 01.10.2026 18:56

„Szczyt hipokryzji” – pisze minister Waldemar Żurek, samemu robiąc to, co krytykował u swojego poprz

„Szczyt hipokryzji” – pisze minister Waldemar Żurek, samemu robiąc to, co krytykował u swojego poprzednika, Zbigniewa Ziobry

Foto: PAP/Paweł Supernak, Radek Pietruszka

Piotr Szymaniak

Sąd Okręgowy w Warszawie wydawał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. To porażka prokuratury, która nie zgadzała się na to, by były wiceminister sprawiedliwości oskarżony m.in. o ustawianie konkursów na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, odpowiadał z wolnej stopy. Zdarza się. Postanowienie jest nieprawomocne, można wnieść zażalenie i zobaczyć, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie.

Ale nie. Minister sprawiedliwości – prokurator generalny (którym jest, zaznaczmy, Waldemar Żurek, a nie Zbigniew Ziobro) postanowił przy okazji informacji o wniesieniu środka zaskarżenia, publicznie zbesztać w social mediach sędziego za wydane postanowienie.

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