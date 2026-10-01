W pierwszej części programu Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko mówią o sprawie Marcina Romanowskiego i listu żelaznego dla niego. – Chodzi o to, żeby króliczka złapać, czy żeby króliczka gonić? – pyta Michał Szułdrzyński, przytaczając argument sądu, że list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości jest lepszą drogą do wyjaśnienia sprawy niż nieskuteczne listy gończe. Michał Kolanko odpowiada, że tu akurat chodzi o gonienie – i to w określonej formie. – Plan moim zdaniem był taki, żeby był areszt, był spektakl – mówi. Rozliczenia nie mają momentu końcowego, bo ich politycznym celem jest podtrzymywanie mobilizacji części elektoratu KO. – Nie mówię oczywiście, że te procesy są polityczne, tylko że projekt rozliczeń to jest pewien proces polityczny – zastrzega Kolanko.