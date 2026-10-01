Sławomir Mentzen o poborze w Polsce mówił też na swoim kanale YouTube
Mentzen we wpisie na X pisze, że „gdyby Ukraina opierała się na armii zawodowej, upadłaby jakieś cztery lata temu. Ukraina broni się tylko dlatego, że ma pobór”. W Polsce pobór został zawieszony w 2009 roku. Od stycznia 2009 r. nie przeprowadzano już obowiązkowych powołań – ostatnie wcielenie odbyło się w grudniu 2008 r.
„Każdy, kto twierdzi, że powinniśmy mieć wyłącznie armię zawodową, tak naprawdę domaga się tego, żeby Polska nie miała szans obronić się przed Rosją” – czytamy we wpisie Mentzena.
Lider Nowej Nadziei ocenia, że jest „niepojęte, że w sytuacji, gdy każdy może sobie zobaczyć i poczytać, jak wygląda wojna na Ukrainie, ktokolwiek jeszcze mówi jakieś absurdy o armii wyłącznie zawodowej”.
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„W przypadku wybuchu wojny, młodzi ludzie i tak zostaną wcieleni do armii. Nie zdążą uciec za granicę. To w ich najlepszym interesie jest się do tego przygotować. Znacznie zwiększy to ich szanse na przeżycie” – dodaje.
Polityk podkreśla, że chciałby żyć „w świecie, w którym wszyscy są młodzi, piękni i bogaci, nie ma wojen, chorób, podatków i złych ludzi”. „Ale taki świat niestety nie istnieje” – zaznacza. „A w świecie, który istnieje, mamy sąsiada, który poważnie rozważa zaatakowanie nas. Dlatego Finlandia, Szwecja, Estonia, Litwa i Łotwa szkolą młodych mężczyzn. Tylko polscy politycy boją się jeszcze powiedzieć prawdę swoim wyborcom. Ci z państw bałtyckich okazali się odważniejsi i odpowiedzialniejsi” – zauważa.
„W XVIII wieku Polacy nie chcieli walczyć w polskiej armii, więc stracili państwo i w XIX wieku walczyli w armiach zaborców. Jeżeli nie będziemy chcieli bronić Polski w armii polskiej, nasze dzieci i wnuki będą kiedyś zmuszone wstępować do armii rosyjskiej” – ostrzega Mentzen.
„I bardzo przepraszam, ale nie przekonacie mnie do tego, żebym przyłożył rękę do utrzymywania Polski w stanie kompletnej bezbronności w obecnej sytuacji. Wolę stracić poparcie w sondażach niż stracić swój kraj” – podsumowuje.
Wpis Mentzena skomentował m.in. zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. „Znając historię Polski to powinno być oczywiste dla wszystkich, że powinniśmy mieć wypracowaną w konsensusie społecznym, jakąś formę powszechnego przeszkolenia wojskowego. Szacunek za propaństwową postawę i rozpoczęcie tej bardzo potrzebnej dyskusji” – napisał.
Mentzena pochwalił też Bartosz Marczuk, były wiceminister pracy w rządzie PiS, a także były zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. „Drugi po Mateuszu Morawieckim i Michale Dworczyku jednoznaczny głos polityka, że musimy wprowadzić powszechne obowiązkowe szkolenie wojskowe, by budować rezerwy” – napisał.
„Ja bym tego nie wykluczyła” – mówiła latem wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pytana o odwieszenie poboru. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o przywrócenie poboru za każdym razem zaznacza, że pobór w Polsce nie został zlikwidowany, lecz zawieszony.
Przed jego zawieszeniem zasadnicza służba wojskowa trwała w Polsce 9 miesięcy (od 2005 roku). Wcześniej było to 12 miesięcy, a w okresie PRL – nawet 24 miesiące.
Z lipcowego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynikało, że przeciwko odwieszeniu poboru jest 51,1 proc. badanych, za – 37,7 proc., a nie ma zdania 11,2 proc. Z informacji „Rz” wynika, że obowiązkowa służba wojskowa może zostać przywrócona, gdy pogorszy się sytuacja geopolityczna w naszym regionie. Wojskowi mówią, że „nie jest kwestią, czy, ale kiedy to się stanie”.
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Z kolei w sierpniowym sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski ponad połowa respondentów (50,7 proc.) zadeklarowała gotowość do włączenia się w działania wojenne w przypadku bezpośredniego zagrożenia zbrojnego. Największa grupa obywateli podchodzi jednak do kwestii służby w sposób formalny. 30,8 proc. ankietowanych wzięłoby udział w walce zbrojnej wyłącznie „w przypadku otrzymania obowiązkowego powołania”. Gotowość natychmiastowej służby w charakterze ochotnika wyraża 19,9 proc. badanych.
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