Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były niezwykłe losy monumentalnego „Portretu Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego” Józefa Mehoffera, który zaginął w 1939 roku.

Przed jakimi wyzwaniami stanął zespół konserwatorów, ratując odnalezione w złym stanie płótno.

Jaką wizję odrodzonej Polski i jej przywódcy zapisał w dziele Józef Mehoffer.

Gdzie i kiedy będzie można zobaczyć odzyskane po 80 latach arcydzieło.

Monumentalny „Portret Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego” powstał w latach 1921–1922 na zamówienie państwowe. Był przeznaczony do siedziby Prezydium Rady Ministrów II Rzeczypospolitej – Pałacu Namiestnikowskiego, dziś Pałacu Prezydenckiego. W okresie międzywojennym prezentowano go także publicznie na wystawach, m.in. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych oraz w Kamienicy Baryczków na Rynku Starego Miasta.

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Jego losy to niezwykła historia, badana obecnie przez muzealników. Przed wojną obraz na kilka lat został przeniesiony do budynku Komendy Miasta Warszawy, skąd według hipotez 30 września 1939 r. – dla zabezpieczenia przed zajęciem przez wojsko niemieckie – został wyniesiony po zdjęciu z krosien i ukryty w prywatnym domu jednego z pracowników.

Portret marszałka Józefa Piłsudskiego znaleziony na strychu

Od tamtej pory portret Piłsudskiego na kilkadziesiąt lat całkowicie zniknął z przestrzeni publicznej i dopiero wiosną 2024 r. Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymało od Katarzyny Ziemkiewicz i Mirosława Krupskiego informację o odnalezieniu obrazu na strychu ich prywatnego domu.

Płótno było zwinięte w rulon, w bardzo złym stanie, pofalowane, rozciągnięte w miejscach zagięć i rozdarte, ze spękaną, odspojoną i wykruszoną warstwą malarską.

Konserwatorzy z zespołu firmy Monument Service sp. z o.o. i sp.k. w składzie: Marlena Koczorowska – kierownik prac, Anna Faron, Jerzy Januszewski i Radosław Parol – stanęli przed bardzo trudnym wyzwaniem.

Ich prace objęły m.in. stopniowe prostowanie płótna, zabezpieczenie odspojonych warstw malarskich, naprawę rozdarcia, uzupełnienie ubytków. Osłabione oryginalne płótno wzmocnili dublażem, a następnie obraz napięto na specjalne samonaprężające się krosna konserwatorskie i oprawiono w nową ramę.

Badania laboratoryjne przeprowadzone podczas konserwacji potwierdziły autentyczność obrazu. Analiza warstw malarskich i zastosowanych pigmentów potwierdziła, że całość wyszła spod ręki Józefa Mehoffera. Nie stwierdzono późniejszych przemalowań.

Sponsorem prac konserwatorskich jest PKO Bank Polski.

Józef Piłsudski w otoczeniu narodowych symboli

Podczas pierwszego pokazu obrazu po konserwacji Marlena Koczorowska opowiadała, że kiedy obraz został zamówiony, artysta poprosił o możliwość kilku sesji z marszałkiem Piłsudskim. Dzięki temu przed namalowaniem głównego dzieła, Mehoffer zrobił też parę rysunkowych szkiców ołówkiem i węglem oraz duży szkic malarski (obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego). Ten właśnie malarski szkic oraz zachowana ostatnia fotografia głównego obrazu z około 1930 r. pomogły konserwatorom w porównawczej ocenie pierwotnego stanu obiektu i ustaleniu, czy nie został przemalowany.

Reprezentacyjny „Portret Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego” przedstawia go wspartego na szabli, ubranego w galowy mundur, przepasanego niebieską wstęgą Orderu Orła Białego, najstarszego i najwyższego odznaczenia państwowego w Polsce.

Portret Mehoffera będzie prezentowany na wystawie stałej MHP Foto: Monika Kuc

Marszałek stoi przed portalem prowadzącym do katedry na Wawelu, a otacza go rozbudowana symbolika niepodległościową. W kompozycji pojawia się m.in. orzeł w koronie, tarcza z datą 1918 – rokiem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów, strzeżony przez dwóch skrzydlatych geniuszy w zbrojach.

Józef Piłsudski przedstawiony został nie tylko jako bohater zasłużony dla odzyskania przez Polskę niepodległości, ale i odnowiciel dawnej chwały Rzeczypospolitej.

Dyrektor Muzeum Historii Polski prof. Marcin Napiórkowski poinformował, że portret Marszałka pędzla Józefa Mehoffera jest obecnie własnością Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a MHP został przekazany w depozyt. Publiczność będzie mogła go oglądać na wystawie stałej muzeum, której otwarcie planowane jest na 2027 r.