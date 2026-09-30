Odkrycia dokonano na klatce schodowej 130-letniej kamienicy przy ul. Słowackiego 11 w szczecińskiej dzielnicy Niebuszewo. Podczas remontu odsłonięto secesyjne malowidła, zdobienia z motywami roślinnymi i postać kobiety.

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„Flecistka ze Słowackiego” – unikalne odkrycie na mapie Szczecina.

Polichromie przez dziesięciolecia przykryte były warstwami farby. Znajdują się na trzech kondygnacjach klatki schodowej kamienicy z przełomu XIX i XX w. i w przejeździe bramy. O odkryciu poinformował miejski konserwator zabytków w Szczecinie Michał Dębowski.

– Spod warstw przemalowań swoją zjawiskową urodę ujawniła niezwykła postać. To zwiewna kobieta, w sukni i uczesaniu stylizowanymi à l'antique, grająca na aulosie, starożytnym instrumencie przypominającym flet – napisał konserwator w serwisie społecznościowym.

Postać tę nazwał „flecistką ze Słowackiego” i ocenił ją jako konserwatorską sensację. Tej klasy secesyjnego malowidła nigdy wcześniej nie odsłonięto w rewitalizowanych szczecińskich kamienicach. Wartość odkrycia potwierdzają w rozmowie z PAP Iwona Obrocka i Dominika Kuczkowska – prowadzące prace restauratorskie i konserwatorskie w budynku.

Do 1945 r. ulica Słowackiego nosiła nazwę Mühlenstraße, od znajdującego się w pobliżu młyna nad jeziorem Westendsee (Zachodnie). Według informacji portalu Historyczny Szczecin, pod numerem 11 mieszkał m.in. August Grohn, kierownik szkoły Schulhaus Nemitz, przy dzisiejszej ulicy Niemierzyńskiej.

Polichromia w kamienicy przy ul. Słowackiego w Szczecinie Foto: PAP/Marcin Bielecki

Znalezisko zapiera dech konserwatorom. „Pełne obrazy secesyjne”

– Na tej klatce mamy zachowane, praktycznie w 90 proc., ornamenty secesyjne. Wyjątkowe jest również to, że zagospodarowane jest całe pole powierzchni podbiegów i spoczników [części schodów – PAP]. W szczecińskich kamienicach najczęściej występują ornamenty, które gdzieś migoczą w narożnikach, są pojedyncze. A tutaj mamy pełne obrazy secesyjne – ocenia Iwona Obrocka.

Podziw wzbudza także profesjonalne wykonanie zdobień i dobór kolorów. Motywy roślinne powtarzają się na całej klatce schodowej, od parteru do trzeciego piętra. Można wśród nich znaleźć wianki z szyszek, kłosy, maki i kasztany.

– Wszystko jest bardzo starannie wykonane. Podkreślony jest kształt liści i kwiatów. Widać, że robił to profesjonalista, kreska jest ładnie prowadzona – dodaje Dominika Kuczkowska.

Usuwanie z polichromii warstw farby i tynku zajęło kilka tygodni. – Były kawałki gipsu, kawałki pobiał [wapno kładzione na świeże tynki wewnętrzne – PAP], dwie, trzy warstwy farby, zależy na jakim elemencie – opisuje Kuczkowska.

Polichromia w kamienicy przy ul. Słowackiego w Szczecinie Foto: PAP/Marcin Bielecki

Skarb ukryty pod warstwą farby. Odkryto go przypadkiem

Polichromie odkryto podczas remontu klatki schodowej. Budowlańcy usunęli jedną warstwę farby, a po zagruntowaniu ścian i sufitów spod kolejnych warstw malarskich wyłoniły się zdobienia. Zauważyła je jedna z lokatorek. Prace remontowe wstrzymano, by odkrycie ocenili konserwatorzy zabytków.

Przyznanie dotacji w wysokości 150 tys. zł pozwoliło rozpocząć prace restauratorskie i konserwatorskie. Jak podkreśla w rozmowie z PAP Iwona Obrocka, która od 20 lat zajmuje się konserwacją zabytków, uratowanie secesyjnych malowideł w kamienicy nie byłoby możliwe bez wsparcia Miejskiego Konserwatora Zabytków. Teraz historycy i konserwatorzy, zainspirowani odkryciem, chcą dokładniej zbadać historię budynku. Odnieśli się już do symboliki zdobień roślinnych.

– Kwiaty maku i kasztany odpędzają złe moce. Można się doszukać takich znaczeń – zaznaczyła Kuczkowska. – Wizerunek kobiety może być upamiętnieniem jakiejś osoby. A może to tylko fantazja artysty – dodaje Obrocka.

Postać kobiety konserwatorki nazwały „makową panienką” z uwagi na jej zwiewność i piękno. Odkryły ją w ostatnim etapie prac. – Klatkę schodową czyściłam od góry. Na parterze spodziewałam się maków w ramce – wspomina Kuczkowska.

Prace konserwatorskie w kamienicy przy ul. Słowackiego w Szczecinie Foto: PAP/Marcin Bielecki

To nie koniec prac. Finał planowany jest pod koniec roku

Po usunięciu zewnętrznych nawarstwień trzeba starannie oczyścić powierzchnie i uzupełnić ubytki tynku.

– Domywamy, usuwamy najwięcej, jak się da, nie niszcząc oryginału, po czym uzupełniamy braki w tynku. Są miejsca, gdzie tynk się odspoił od warstwy cegieł, więc trzeba to skonsolidować, żeby nie niszczało, nie odpadało dalej – mówi Dominika Kuczkowska.

W ocenie konserwatorki, najbardziej satysfakcjonującym momentem jest uzupełnianie i odtwarzanie warstwy malarskiej. Malowanie wykona historyczną techniką. – Będziemy używać pigmentów na kazeinie, czyli bardzo tradycyjnie – wyjaśnia.

Polichromie z przełomu XIX i XX w. wykonano techniką klejową (kazeinową), która wykorzystuje kazeinę, czyli białko mleka, jako spoiwo łączące barwniki. Technologię wykonania retuszu zaaprobował Miejski Konserwator Zabytków i kierowniczka prac konserwatorskich Julia Soroko, specjalistka pracująca m.in. w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Prace mają się zakończyć w listopadzie. Planowane jest jeszcze m.in. oczyszczenie sufitu w przejeździe bramy. Pod nowym tynkiem konserwatorzy również spodziewają się zdobień. Odtwarzane będą także sztukaterie.