Okolice Garbar przechodzą dużą przemianę. Obok remontowanych kamienic i nowych inwestycji mieszkaniowych powstaje Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Na rewitalizację czeka też Stara Rzeźnia. Najbardziej wyróżnia się, a przy tym wywołuje najwięcej emocji inwestycja Kapitanat Garbary, która powstaje przy numerze 102.

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Nowoczesna bryła nad dawnym historycznym budynkiem

Apartamentowiec, a dokładnie trzy najwyższe kondygnacje nowej bryły znajdują się tuż nad zabytkowym budynkiem, z którego niegdyś nadzorowano ruch statków i barek na Warcie. Jak informuje Architektura.murator.pl, w 2019 r. poznańscy radni ostro krytykowali ten projekt, natomiast część internautów ocenia go pozytywnie i przewiduje, że może stać się atrakcją turystyczną.

Prace prowadzi firma Proxin Development, znana w Poznaniu m.in. z realizacji przy ulicy Słowackiego, której przyznano Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego w 2023 r. W ramach inwestycji Kapitanat Garbary powstanie 76 mieszkań, trzypoziomowy parking podziemny oraz lokale usługowe. Projekt przewiduje również odzyskiwanie deszczówki, rozwiązania retencyjne, zieleń na dachach i zielone ściany. Budynek będzie mieć osiem pięter, z czego piętra szóste, siódme i ósme są wysunięte ponad kapitanat. Na tych piętrach znajdą się apartamenty premium z własną windą, panoramicznymi oknami i wyprowadzoną klimatyzacją.

Zabytkowy kapitanat będzie mieć nowe przeznaczenie

Budynek kapitanatu powstał w 1907 r. Dawniej znajdowały się tu składy artykułów kolonialnych i mącznych oraz palarnia kawy. Historyczny obiekt przez lata pozostawał nieużytkowany i niszczał. W sierpniu Proxin odbudował historyczny mur dawnego magazynu portowego, rozebrany przez poprzedniego inwestora. Ceglane łuki nad oknami i dekoracyjne detale zostały odtworzone na podstawie archiwalnych fotografii. Wcześniej wykonano również szereg innych prac, w tym renowację zabytkowej elewacji.

Inwestor zapewnia, że renowacja odbywa się we współpracy z miejskim konserwatorem zabytków. Historyczny obiekt ma pełnić funkcję usługową i jest oferowany na sprzedaż za 4,5 mln zł. Zakończenie budowy całego kompleksu zaplanowano na listopad 2026 r. Obecnie trwa sprzedaż mieszkań i lokali usługowych.