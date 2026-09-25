Alex Haditaghi
Alex Haditaghi napisał w sieci: „Mam do Was pytanie. Chcielibyście zobaczyć @macklemore’a i jego ekipę na żywo w Szczecinie podczas wielkiego koncertu? 🔥🎤 Czy powinniśmy zorganizować to wydarzenie na naszym pięknym stadionie? Szczecinie… jesteście gotowi?”.
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Alex Haditaghi wywołał poruszenie wpisem w portalu X. Napisał, że na pewno nie zgodzi się na rozmowy z izraelskim klubem Maccabi Tel Awiw w sprawie transferu dwóch zawodników Pogoni Szczecin. Mocny wpis, w którym porównał Izrael do nazistowskich Niemiec, zacytowała Al Jazeera. Biznesmen posiada irańskie korzenie i kanadyjski paszport.
Przypomnijmy, że Macklemore’a właśnie ogłosił trzy koncerty pod hasłem „Wolna Palestyna” – w Dublinie, Paryżu, Londynie.
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„Jeśli ostatnich kilka tygodni czegoś nas nauczyło, to tego, że coś się zmieniło w ciągu ostatnich trzech lat. Nastąpiło zbiorowe przebudzenie wokół sprawy wyzwolenia Palestyny oraz presji miliarderów, którzy próbują cenzurować to wezwanie, i tego, czego oczekujemy teraz od artystów” – stwierdził Macklemore w mediach społecznościowych. „Jest 2026 r. Apolityczność w czasie ludobójstwa już nie działa. Ludzie proszą artystów, aby pojawili się, edukowali i byli częścią wspólnoty. Aby wykorzystywali scenę do czegoś więcej niż tylko rozrywki. Aby sprzeciwiali się, gdy wezwanie do stworzenia Wolnej Palestyny spotyka się z próbami wyciszenia. To, co mi się przydarzyło, jest ważniejsze niż jeden artysta czy jedna scena. Kiedy klasa miliarderów może decydować, które głosy są dozwolone na scenie, a które są zbyt niebezpieczne, aby je usłyszeć, wszyscy powinni zwrócić na to uwagę”.
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„To moment, w którym nabieramy rozpędu, a przed nami wiele pracy. Dlatego ruszamy w trasę” – napisał Macklemore w mediach społecznościowych. „Jak wiecie, mój grafik nieco się zwolnił. Ostatni tydzień poświęciłem na kontakt z artystami, którzy – nie zważając na konsekwencje – wykorzystywali swoje występy, by okazać solidarność z narodem palestyńskim. Z artystami, którzy rozumieją, że nasze zasięgi i platformy mają niewielkie znaczenie, jeśli jesteśmy gotowi korzystać z nich tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne”.
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