Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Martę G., Izabelę B., Marka G., Rafała K., Waldemara U. oraz Marka W. Jak podaje Prokuratura Krajowa, to m.in. byli rektorzy i prorektorzy niepublicznych szkół wyższych, którzy zostali oskarżeni o wręczanie korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Korzyści te były przekazywane w zamian za wydanie pozytywnych decyzji oraz podejmowanie działań na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Kwoty łapówek zaczynały się od 100 tys. zł, a kończyły na 650 tys. zł.

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Izabela B. i Marta G. zostały skazane na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz karę grzywny, natomiast grzywny zapłacić mają Marek G., Rafał G., Waldemar U. i Marek W. Oskarżeni przyznali się do winy.

Korupcja w Collegium Humanum i zmiana nazwy

Collegium Humanum powstało w 2018 r. w Warszawie. Prywatna uczelnia oferowała szybkie kursy MBA, po których można było zdobyć dyplom niezbędny do obejmowania intratnych stanowisk w strukturach spółek Skarbu Państwa. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. znani politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa.

Problemy uczelni rozpoczęły się w lutym 2024 r., gdy Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało jej rektora Pawła Cz. Usłyszał on blisko 100 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, fałszowania dyplomów oraz przyjęcia korzyści majątkowych o wartości ponad 1 mln zł. Po wpłaceniu 2 mln zł kaucji opuścił areszt i podjął współpracę z prokuraturą.

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