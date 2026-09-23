Artur K. to były naczelnik Wydziału ds. walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jest kolejną osobą zatrzymaną w sprawie ZondaCrypto. Według TVN24, otwierał drzwi do świata policji i służb ludziom stojącym za giełdą BitBay i jej następczynią - ZondaCrypto. Został zatrzymany we wtorek 22 września. Jak poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak zakończono już czynności procesowe z jego udziałem prowadzone przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

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Dwa zarzuty dla byłego policjanta z ZondaCrypto i wniosek o izolację

Podejrzanemu ogłoszono dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy „udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było nieuprawnione ingerowanie w dane znajdujące się w systemie informatycznym giełdy kryptowalutowej, tworzenie w ten sposób fikcyjnych wierzytelności i przywłaszczanie powierzonych przez użytkowników środków pieniężnych w kwocie co najmniej 7,8 mln zł, przywłaszczenie 3 900 bitcoinów poprzez przekazanie ich podmiotowi trzeciemu jako zabezpieczenia pożyczki oraz pranie środków pochodzących z przestępstw (art. 258 § 1 kk)”.

Drugi zarzut to niedopełnienia obowiązków związanych z pełnieniem funkcji dyrektora bezpieczeństwa giełdy kryptowalutowej BitBay (poprzedniczki ZondaCrypto w zakresie weryfikacji tożsamości uczestników transakcji i legalności przepływu środków oraz przestrzegania procedur przeciwdziałających praniu pieniędzy. Jak twiedzą śledczy, Artur K. tolerował znane mu niezgodne z prawem lub procedurami transakcje i inne zdarzenia gospodarcze oraz nie podejmował działań, aby je uniemożliwienia. Tym samym ułatwił innym osobom popełnienie czynów zabronionych.

Jak przekazała prok. Anna Adamiak, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Dodała, że prokurator skierował do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o zastosowanie wobec Artura K. tymczasowego aresztowania, gdyż zachodzi duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucane mu czyny, za które grozi surowa kara. W związku z tym prokuratura obawia się z jego strony mataczenia, ukrywania się, a nawet ucieczki z kraju.

Szkolenia z kryptowalut w Akademii Policji w Szczytnie jako sposób na służby

Według RMF24, po odejściu ze służby w 2018 r. Artur K. miał rozpocząć współpracę z zaginionym twórcą giełdy BitBay (potem ZondaCrypto), Sylwestrem Suszkiem. Według nieoficjalnych informacji K. mógł pomagać twórcom i właścicielom giełdy w nawiązywaniu kontaktów w policji. Miało to dotyczyć m.in. organizowania szkoleń z zakresu kryptowalut dla funkcjonariuszy i adeptów Akademii Policji w Szczytnie.