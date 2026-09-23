Gen. Roman Polko
Gen. Roman Polko: O przypadku moglibyśmy mówić lata temu, ale jeżeli systematycznie na terytorium Polski dociera chociażby nowa generacja dronów odrzutowych, jak ostatnio znalezione w okolicach Bałtyku, to widać wyraźnie, że strona rosyjska prowadzi działania hybrydowe, psychologiczne, prowokacyjne, testujące nasze systemy obrony powietrznej i naszą reakcję. Tak że nie uznawałbym tego za przypadek. Pilot, który w tym tak dość szczególnym rejonie funkcjonuje, doskonale wie, gdzie się znalazł i raczej możemy mieć pewność, że bez zgody przełożonego takiego lotu czy prowokacji by nie wykonał.
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Mam nadzieję, że w końcu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przeprowadzi przez legislację prawo dostosowane do dzisiejszych realiów. Bo po pierwsze, nie ma w normach prawnych czegoś takiego jak wojna hybrydowa, ale w rzeczywistości przecież mamy wojnę hybrydową – ona trwa. Są już podejmowane działania, które możemy tak nazywać. Mamy drony odrzutowe w naszym kraju, przy naszej granicy są uzbrojone rakiety, doszło do kolejnej prowokacji powietrznej, a wciąż nie posiadamy algorytmu, procedur i norm prawnych, które wprowadzałyby możliwość działania innego niż w czasie pokoju.
Najwyższa rzecz – mówił o tym nawet Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych w jednym z wywiadów – że aktualne uwarunkowania prawne uniemożliwiają wykorzystanie nienaziemnych systemów obrony powietrznej. Krótko mówiąc, trzeba więc w prawie wyraźnie określić, czym jest ta wojna hybrydowa, zamknąć przestrzeń powietrzną w newralgicznych obszarach. Jeśli prowokacje są systematyczne, trzeba przyjąć, że druga strona została już ostrzeżona. Jeśli tego typu obiekty – w wojsku określane jedną, wspólną nazwą jako środki napadu powietrznego – pojawią się na naszym niebie, będą po prostu zestrzeliwane.
Minister Kosiniak-Kamysz pewnie wyjdzie i powie, że widzieliśmy obiekt, kontrolowaliśmy sytuację, ale nie było potrzeby zestrzelenia go i tyle. I znów sprawa się rozmyje. Dziś zostały poderwane samoloty. Już widzę, jak one się zrównują ze śmigłowcem... Brałem kiedyś udział w ćwiczeniach wojskowych. Lecieliśmy wojskowym samolotem CASA do Afganistanu. W ramach ćwiczeń przechwyciły nas tureckie samoloty. Nasz pilot po prostu bardzo mocno zwolnił i obrona nas straciła z oczu, bo nie była w stanie z nami lecieć na tak małej prędkości.
W czasie pokoju zasady w armii przewidują, że musi nastąpić rozpoznanie wzrokowe. Później podnosimy te dyżurne pary samolotów myśliwskich. Każdorazowe ich poderwanie generuje potężne koszty w budżecie wojska i szerzej – państwa. Obecnie o każdym działaniu decyduje dyżurny dowódca obrony powietrznej. On zna procedury dotyczące komunikatów, ostrzeżeń. Jeśli nie ma go na miejscu, nie jesteśmy w stanie reagować natychmiast.
Musimy zacząć realizować program SAN (system ochrony polskiego nieba przed bezzałogowcami, którego realizacja ma potrwać dwa lata – red.), który pozwoli skutecznie rozpoznawać cele lecące na małych wysokościach. Nie tylko zresztą je rozpoznawać, ale też zwalczać je za pomocą różnego rodzaju systemów, w szczególności systemów naziemnych.
Mam nadzieję, że niedługo procedury na czas wojny hybrydowej wejdą w życie. I że program SAN pozwoli uzbroić się i pilnować głównych kierunków, z których pochodzi zagrożenie. Chciałbym, żeby przy tego typu przekroczeniu granicy reakcja była mocniejsza – choćby w postaci strzałów ostrzegawczych – i nie polegała tylko na wysyłaniu informacji: „widzimy was, śledzimy, kontrolujemy sytuację”. Tego typu reakcji mają dość już wszyscy – i cywile, i wojskowi.
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Jeśli kolejny raz słyszę, że kontrolujemy sytuację, to mam ochotę zapytać: a co zrobiliście? No nic. I to jest równie absurdalne jak to, że teraz syrena alarmowa będzie wyła jeszcze głośniej, będą wysyłane komunikaty przez telefon, a wciąż nie będziemy wiedzieć, jakie konkretne zagrożenie do nas się zbliża. Nie będziemy mieć aplikacji – choćby na wzór ukraińskiej – która od razu nam wskaże najbliższy schron, pokaże z jakiego kierunku leci zagrożenie.
Krótko mówiąc, zarówno w zakresie reakcji na działania hybrydowe, jak i ochrony ludności cywilnej mamy bardzo dużo do przepracowania. Trudno jest znaleźć w tym złoty środek, bo oczywiście nie należy też przesadzać w drugą stronę – trzeba znaleźć właściwą reakcję, która nie będzie ani biernością, ani nadreakcją, a zadziała na stronę rosyjską.
To trudne wyzwanie, które stoi w pierwszej kolejności przed politykami, którzy muszą prawnie określić i zdefiniować stan wojny hybrydowej i wprowadzić w życie wytyczne przygotowane po konsultacjach z wojskiem.
Już 2014 rok pokazał, że Rosja się nie zatrzymuje. Aneksja Krymu, który został oddany bez walki, bo świat myślał, że Rosja się nasyci, to pokazała. Nie. Rosja i generalnie bandyci i terroryści idą tak daleko, jak daleko im się pozwoli. Trzeba te czerwone linie nie tylko postawić, ale jeszcze egzekwować, żeby nie były przesuwane w głąb. Bo jeśli będziemy je przesuwać, to w końcu zanim się zorientujemy, to znów będziemy mieć obronę na linii Wisły.
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