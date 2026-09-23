Wójcik przekazał w środę dziennikarzom, że zawiadomienie PiS dotyczy „uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z artykułu 228 Kodeksu karnego", który sankcjonuje łapownictwo bierne, czyli przyjmowanie korzyści majątkowych, osobistych lub ich obietnic w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

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PiS: Bodnar i inni też przyjęli korzyści

Poseł podkreślił, że zawiadomienie dotyczy premiera Donalda Tuska i „najważniejszych osób w jego rządzie„. Obecny na konferencji poseł PiS Marcin Warchoł dodał, że chodzi o byłego szefa MS Adama Bodnara i „ewentualnie inne osoby w związku ze sfinansowaniem przez Zondacrypto wydarzeń z udziałem przedstawicieli rządu”. Jego zdaniem do czasu wznowienia śledztwa w 2026 r. Zondacrypto „dostała dwa lata spokoju, które dziś obciążają premiera Donalda Tuska".

- Kluczową okolicznością, o której mowa w zawiadomieniu, jest umorzenie w kwietniu 2024 r. wątku śledztwa dot. Zondacrypto ws. przywłaszczania pieniędzy klientów przez giełdę. Przez kolejne dwa lata, dokładnie do kwietnia 2026 r., rząd właściwie nic z tą sprawą nie robił - ocenił poseł Wójcik.

Warchoł: To był sponsoring, nie gotówka

Warchoł doprecyzował, że korzyść majątkowa lub osobista, o której mowa w art. 228 k.k., „nie musi polegać na fizycznym przekazaniu pieniędzy, może to być również sponsoring, oprawa medialna, promocja, stworzenie zaplecza medialnego, tak jak w tym wypadku mieliśmy do czynienia". Wójcik wymienił konferencję EEC 2024 (Europejski Kongres Gospodarczy), w której inauguracji udział wzięli m.in. premier Tusk, a uczestniczyli w niej też szef MF Andrzej Domański i ówczesny szef MS Adam Bodnar. Jak mówił Wójcik, wydarzenie było sponsorowane m.in. przez Zondacrypto i odbyło się kilkanaście dni po umorzeniu sprawy w 2024 r.

- Premier decyduje właściwie o wszystkim, co się w państwie dzieje. Premierowi podlegają służby, w istocie podlega Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, wszystkie inspekcje kontrolne. Jeżeli pan tego nie wiedział, to pan nie powinien być premierem. A jeżeli pan wiedział, to znaczy, że z premedytacją świadomie poszedł pan na tę imprezę (...) - ocenił Wójcik, zwracając się do szefa rządu.

Poseł apelował do prokuratury o zbadanie umów sponsorskich między Europejskim Kongresem Gospodarczym a Zondacrypto, kto je podpisał, a także „co wiedział ówczesny premier rządu, co wiedzieli ludzie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jaką kwotę giełda wpłaciła na kongres".

Odpowiedź PiS na zarzuty koalicji wobec Nawrockiego i Ziobry

Na sponsorowanie konferencji EEC 2024 przez m.in. Zondacrypto zwracał wcześniej uwagę także prezydent Karol Nawrocki. W ten sposób odniósł się do swojego udziału w konferencji środowisk konserwatywnych CPAC w Rzeszowie w maju 2025 r., której jednym ze sponsorów także była Zondacrypto.

Na początku września, w odpowiedzi na pytania szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego o umorzenie w 2024 r. wątku śledztwa ws. giełdy, szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że wątek ten umorzył prokurator powołany przez człowieka (b. szefa MS) Zbigniewa Ziobry, prok. Tomasza Janeczka. Żurek przyznał też wówczas, że „prokuratura jest nadal obsadzona w części ludźmi ministra Ziobry, którzy mieli interes w tym, żeby śledztwa były umarzane".

Na początku września poseł PiS Michał Woś poinformował z kolei o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez premiera Donalda Tuska przestępstwa polegającego na ujawnieniu w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego Zondacrypto. Miało mieć to miejsce przed głosowaniem nad trzecim prezydenckim wetem ws. ustawy o rynku kryptoaktywów.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia 2026 r. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.