Propozycja Ministerstwa Finansów: jeśli podatnik złoży wniosek w określonych sprawach, a organ skarbowy nie wypowie się w określonym terminie, sprawa będzie uważana za załatwioną zgodnie z życzeniem podatnika.
Gdy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE albo polskiego Trybunału Konstytucyjnego wpłynie na zobowiązania danego podatnika, wystarczyć ma deklaracja korygująca podatek. Nie trzeba będzie wszczynać osobnego postępowania zakończonego decyzją. W niektórych procedurach, np. wnioskowania o umorzenie podatku, fiskus załatwi taką sprawę milcząco. To tylko niektóre sytuacje, w których podatnik będzie mógł liczyć na prostsze niż dziś rozstrzygnięcie sprawy. Zmiany zaproponowało Ministerstwo Finansów w opublikowanym w środę projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej.
Nowe przepisy wprowadzą możliwość tzw. milczącego załatwienia sprawy przy różnych czynnościach związanych z podatkami. Jeśli podatnik złoży wniosek w określonych sprawach, a organ skarbowy nie wypowie się w określonym terminie, sprawa będzie uważana za załatwioną zgodnie z życzeniem podatnika. Oczywiście władze skarbowe nie muszą milczeć – jeśli uznają, że wniosek nie zasługuje na pozytywne rozstrzygnięcie, to wydadzą odpowiednią decyzję. Szereg takich zmian rząd wprowadził już w innychobszarach (m.in. w prawie budowlanym) w ramach kampanii deregulacyjnej.
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Formalne decyzje i postanowienia fiskusa mają być zastąpione milczącą zgodą. Ministerstwo Finansów chce ją wprowadzić w postępowaniach podatkowych.
MF uważa, że milczące załatwienie sprawy w wybranych procedurach „będzie pełnić funkcję dyscyplinującą wobec organów podatkowych, motywując je do terminowego załatwiania spraw”. Ma też ograniczyć „negatywne konsekwencje bezczynności organów administracji”.
Projekt przewiduje cały szereg przypadków milczącego załatwienia sprawy, choć nie będą to wszystkie procedury wszczynane przed organami podatkowymi. W ten sposób będzie można załatwić wniosek o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Milczenie urzędu będzie oznaczało zgodę także w przypadku wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia, a także wniosków dotyczących rozłożenia kosztów postępowania na raty albo ich umorzenia w całości lub w części.
Nowe przepisy ułatwią też życie zapominalskim, którzy na czas nie zgłosili nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. Fiskus milcząco załatwi sprawę wniosku o przywrócenie terminu do takiego zgłoszenia w sprawach związanych ze zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn.
Projekt zakłada, że zmiany te wejdą w życie od 1 kwietnia 2027 r. Wnioski złożone i nierozpatrzone przed tą datą mają się toczyć według przepisów dotychczasowych.
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