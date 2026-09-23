Gdy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE albo polskiego Trybunału Konstytucyjnego wpłynie na zobowiązania danego podatnika, wystarczyć ma deklaracja korygująca podatek. Nie trzeba będzie wszczynać osobnego postępowania zakończonego decyzją. W niektórych procedurach, np. wnioskowania o umorzenie podatku, fiskus załatwi taką sprawę milcząco. To tylko niektóre sytuacje, w których podatnik będzie mógł liczyć na prostsze niż dziś rozstrzygnięcie sprawy. Zmiany zaproponowało Ministerstwo Finansów w opublikowanym w środę projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej.

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Milczenie urzędu skarbowego załatwi sprawę

Nowe przepisy wprowadzą możliwość tzw. milczącego załatwienia sprawy przy różnych czynnościach związanych z podatkami. Jeśli podatnik złoży wniosek w określonych sprawach, a organ skarbowy nie wypowie się w określonym terminie, sprawa będzie uważana za załatwioną zgodnie z życzeniem podatnika. Oczywiście władze skarbowe nie muszą milczeć – jeśli uznają, że wniosek nie zasługuje na pozytywne rozstrzygnięcie, to wydadzą odpowiednią decyzję. Szereg takich zmian rząd wprowadził już w innychobszarach (m.in. w prawie budowlanym) w ramach kampanii deregulacyjnej.

MF uważa, że milczące załatwienie sprawy w wybranych procedurach „będzie pełnić funkcję dyscyplinującą wobec organów podatkowych, motywując je do terminowego załatwiania spraw”. Ma też ograniczyć „negatywne konsekwencje bezczynności organów administracji”.

Spadkobiercy z milczącym ułatwieniem

Projekt przewiduje cały szereg przypadków milczącego załatwienia sprawy, choć nie będą to wszystkie procedury wszczynane przed organami podatkowymi. W ten sposób będzie można załatwić wniosek o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Milczenie urzędu będzie oznaczało zgodę także w przypadku wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia, a także wniosków dotyczących rozłożenia kosztów postępowania na raty albo ich umorzenia w całości lub w części.

Nowe przepisy ułatwią też życie zapominalskim, którzy na czas nie zgłosili nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. Fiskus milcząco załatwi sprawę wniosku o przywrócenie terminu do takiego zgłoszenia w sprawach związanych ze zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn.

Projekt zakłada, że zmiany te wejdą w życie od 1 kwietnia 2027 r. Wnioski złożone i nierozpatrzone przed tą datą mają się toczyć według przepisów dotychczasowych.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne