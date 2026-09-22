Przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt podnosi stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie. Dodatkowe wpływy mają zostać przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia. „Nadwyżka wpływów z akcyzy od napojów alkoholowych ponad poziom z 2026 r. trafi do Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2027 i 2028 r. zaprojektowano przekazanie na ten cel ściśle określonej w ustawie kwoty 1,4 mld zł” – podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

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Stawka akcyzy na alkohol etylowy wzrośnie z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100 proc. alkoholu; stawka na piwo wzrośnie z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato; stawka na wino i pozostałe napoje fermentowane wzrośnie z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr; stawka na wyroby pośrednie wzrośnie z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr; stawka na cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. wzrośnie z 97 zł do 122,71 zł za hektolitr.

Piwo 0 proc. bez preferencji

We wtorek rząd przyjął też projekt ustawy, który ma zlikwidować preferencyjne opodatkowanie napojów będących bezalkoholowymi odpowiednikami napojów alkoholowych, jak również napojów energetyzujących.

Projekt przewiduje również podwyższenie stawki VAT do 23 proc. na określone napoje bezalkoholowe, które zawierają w swoim składzie co najmniej 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego. Oznacza to wzrost z 5 proc. w obrocie handlowym i 8 proc. w gastronomii.

Zmiana obejmie: napoje bezalkoholowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 0,0 proc. (do 0,5 proc. alkoholu), piwo bezalkoholowe o objętościowej mocy alkoholu 0,0 proc., inne niż piwo napoje bezalkoholowe powstałe w procesie dealkoholizacji lub zatrzymania fermentacji alkoholowej, o objętościowej mocy alkoholu 0,0 proc., np. wino czy cydr, napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny.