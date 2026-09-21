Jak podaje Farmer.pl, kontrole przeprowadzono podczas dożynek m.in. w Porębie Górnej, Przegini i Bukowskiej Woli. Tego samego dnia podobne działania prowadzono również w Krakowie. Małopolski Urząd Celno-Skarbowy zaznaczył, że funkcjonariusze mogą pojawić się na każdej imprezie plenerowej.

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Kontrolerzy wystawili mandaty na kilka tysięcy złotych

W Przegini ujawniono przypadki nieprawidłowego prowadzenia ewidencji oraz nierejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Funkcjonariusze nałożyli również karę za brak nadzoru nad prawidłowym ewidencjonowaniem. Finalnie trzy osoby otrzymały mandaty w wysokości 600, 1000 i 1500 zł.

Jeszcze wyższe kary nałożono podczas kontroli na dożynkach w Bukowskiej Woli. Łączna wartość mandatów wyniosła tam 7500 zł. Najwyższy opiewał na 3000 zł, a najniższy na 500 zł. Skarbówka ukarała m.in. właściciela winnicy, osobę obsługującą wesołe miasteczko oraz przedstawicielki kół gospodyń wiejskich. Jak donosi Farmer.pl, mandat nałożony na jedno z KGW opłacili z prywatnych środków wójt gminy Racławice i jego zastępczyni.

Samorządowcy obawiają się skutków działań skarbówki

Kontrole skarbówki wywołały sporo emocji wśród mieszkańców. Osoby, które do tej pory angażowały się w różne wydarzenia, martwią się, że funkcjonariusze znowu mogą się na nich pojawić i wystawić mandaty. Samorządowcy obawiają się, że ryzyko kar zniechęci mieszkańców do społecznego angażowania się w organizację lokalnych imprez.

KAS przekonuje, że kontrole nie były wymierzone w koła gospodyń, rolników ani strażaków. Według administracji skarbowej działania wynikały z analizy ryzyka i zgłoszeń dotyczących możliwych nieprawidłowości. Urzędnicy podkreślają, że społeczny lub charytatywny charakter działalności nie zwalnia sprzedających z przestrzegania przepisów podatkowych.