Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnia, południowa i częściowo centralna Europa znajduje się w zasięgu wyżu znad Kanału La Manche. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska jest pod wpływem wtórnego ośrodka niskiego ciśnienia, który z rejonu Zatoki Botnickiej przemieszcza się w rejon Zatoki Fińskiej i zachodniej Rosji. Południowo-zachodnia część Polski znajduje się przejściowo w zasięgu słabego klina wyżu znad Kanału La Manche. Na północy kraju zaznaczy się strefa frontu okluzji. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Reklama Reklama

Pogoda w poniedziałek 21 września. Deszcz, wiatr, burze i pierwszy śnieg w Tatrach

W poniedziałek będzie w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie drobny grad. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 20 mm. W Tatrach i wysoko w Beskidach opady śniegu. W Tatrach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem nad morzem. Ostrzeżenia I stopnia wydano dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu słupskiego na Pomorzu. Alerty będą obowiązywać w poniedziałek do południa.

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podhalu, około 15 st. C w centrum i nad morzem, do 18 st. C na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 60 km/h; na wybrzeżu i nad morzem wiatr dość silny i silny, od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, powoli słabnący, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 75 km/h, powodujące zawieje śnieżne. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Wysokość opadów miejscami na północy kraju od 15 mm do 25 mm. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura minimalna od 7 st. C do 10 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, od 4 st. C do 6 st. C, cieplej na wybrzeżu – około 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i zachodzie porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje śnieżne. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h.

Prognoza na wtorek 22 września. Zachmurzenie i opady deszczu

We wtorek spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na południu, wschodzie i w centrum kraju możliwe burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do około 10 mm; na Pomorzu Wschodnim miejscami od 15 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 18 st. C, na terenach podgórskich od 9 st. C do 12 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, powoli słabnący. W czasie burz porywy również do 65 km/h.

W środę czeka nas podobna aura, z niską temperaturą i opadami deszczu.