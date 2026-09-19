Jedną z półprawd otaczających Tychy jest ta, że – na podobieństwo średniowiecznych lokacji – powstały one „na surowym korzeniu”. Tymczasem już przed II wojną światową były dużą, liczącą niemal 10 tys. mieszkańców, zindustrializowaną wsią górnośląską. Nie było tu co prawda wielkich hut i kopalń, a od Katowic i centralnej części okręgu przemysłowego oddzielały ją gęste lasy, ale rozwijały się inne gałęzie gospodarki. Do dzisiaj miasto słynie z największego browaru w Polsce, dawnej własności książąt pszczyńskich. W 1934 r. Tychy zyskały status gminy wiejskiej na prawach miejskich. Choć zdecydowana większość mieszkańców pracowała już wówczas w zawodach pozarolniczych, społeczność zachowywała swoją śląską homogeniczność, a jej rytm wyznaczały agrarne obyczaje oraz kalendarz świąt kościelnych.