Rzeczpospolita

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30 lat od wyprawy do źródła Amazonki. Czy to już koniec wielkich odkryć?

Nie potrzebujemy już ludzi, którzy będą odkrywać nowe kontynenty. Nie potrzebujemy kolejnych rekordów zdobywanych tylko dlatego, że można je później opublikować w mediach społecznościowych. Potrzebujemy ludzi, którzy zachowają ciekawość silniejszą od wygody i sceptycyzm silniejszy od autorytetu.

Publikacja: 20.09.2026 14:03

Człowiek przez lata wymawia słowo „Amazonka” i widzi przed oczami ogrom. Lasy zalewane na setki kilo

Człowiek przez lata wymawia słowo „Amazonka” i widzi przed oczami ogrom. Lasy zalewane na setki kilometrów, potężną masę słodkiej wody wpadającą do Atlantyku

Foto: Muzamil Chaudhary 7/Shutterstock

Jacek Pałkiewicz

Świat nie przestał być tajemniczy. Przestaliśmy tylko zadawać mu niewygodne pytania. W XIX wieku na mapach wciąż istniały ogromne białe plamy, a nazwiska ludzi, którzy próbowali je wypełnić, rozpalały wyobraźnię całych pokoleń. Alexander von Humboldt wyruszał do Ameryki Południowej, aby zrozumieć zależności rządzące naturą, David Livingstone przemierzał Afrykę w poszukiwaniu źródeł wielkich rzek i nieznanych obszarów kontynentu, Ernest Shackleton prowadził ludzi ku granicom ludzkiej wytrzymałości, Roald Amundsen docierał tam, gdzie wcześniej nikt nie pozostawił śladu. Różnili się charakterem, metodą, ambicjami i losem, lecz łączyło ich jedno: nie wystarczały im cudze odpowiedzi. Chcieli zobaczyć, zmierzyć i sprawdzić sami. Epoka wiktoriańska nie była wielka dlatego, że świat pozostawał nieznany. Była wielka dlatego, że człowiek miał odwagę przyznać, jak wiele jeszcze nie wie.

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