Gazeta „Kommersant” policzyła, że nocy atak Ukrainy na Moskwę kosztował stolicę utratę lub opóźnienie około 450 rejsów samolotowych. Służba prasowa lotniska Wnukowo poinformowała, że „ponad dziesięć” (ile dokładnie, nie podano - red) samolotów lecących na to lotnisko zostało przekierowanych na lotniska zapasowe. Będą one mogły kontynuować loty po zniesieniu ograniczeń i zakończeniu tankowania. Ale kiedy dokładnie - także nie wiadomo.
Wśród nich znajdują się loty z Czelabińska, Stambułu, Dalamanu, Dubaju, Taszkentu i Jekaterynburga. Zgodnie z internetowym rozkładem lotów, od początku dnia odwołano 11 lotów jako opóźnione (powyżej 6 h) figurowało 60 odlotów i 69 przylotów, informuje gazeta RBK.
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Zgodnie z internetowym rozkładem lotów, na lotnisku Szeremietiewo odwołano ponad 35 przylotów i odlotów. Loty przekierowano do Niżnego Nowogrodu, Kazania, Czeboksar i Petersburga. Od początku dnia, 20 września, na lotnisku poważnie opóźnionych lub przekierowanych zostało 121 przylotów i 126 odlotów.
Port lotniczy Domodiedowo również ogłosił zmiany w rozkładzie lotów. Zgodnie z internetowym rozkładem lotów, od początku dnia odwołano 27 przylotów i jeden lot.
Służba prasowa Portu Lotniczego Żukowski również poinformowała o zmianie rozkładu lotów. Według internetowego portalu lotów, od początku dnia odwołano dwa loty, cztery przyloty i trzy odloty zostały opóźnione.
RBK skontaktowało się z biurami prasowymi lotnisk Domodiedowo i Szeremietiewo. Aerofłot poinformował, że z powodu „tymczasowych ograniczeń w odlotach i przylotach na moskiewskich lotniskach”, 20 września dokonuje korekty rozkładu lotów, przekładając odloty i odwołując niektóre loty. Niektóre loty do Szeremietiewa zostały przekierowane na lotniska zapasowe. Do miejsc docelowych zostaną przekierowane po zniesieniu ograniczeń.
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Linie proszą pasażerów o nieprzyjeżdżanie na lotnisko, sprawdzanie statusu lotu w internecie. Jednak w samych halach lotniska przez noc zgromadziły się już tysiące ludzi, których loty nie doszły do skutku lub są potężnie opóźnione.
W mediach społecznościowych pasażerowie skarżą się na brak wiarygodnych informacji, kolejki w barach, restauracjach, brak wody i miejsc do odpoczynku. Linie lotnicze Pobieda Airlines (należą do Aerofłotu) również ogłosiły, że zostały zmuszone do zmiany rozkładu lotów, opóźniając lub odwołując niektóre loty.
W nocy 20 września w Moskwę uderzyło ponad 1600 ukraińskich dronów i rakiet. Według Siergieja Sobianina mera 12-milionowej stolicy, 450 „zbliżało się” do Moskwy. Drony uszkodziły wiele budynków i zniszczyły obiekty na terenie Moskiewskiej Rafinerii Naftowej (MORP). Zakład wstrzymał produkcję. Nad obiektami unoszą się kłęby czarnego dymu. Nie było ofiar śmiertelnych. RBK przypomina, że w czerwcu Sobianin nazwał skuteczność moskiewskiego systemu obrony powietrznej przed ukraińskimi dronami „niezwykle wysoką”.
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