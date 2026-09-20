Moskwa po ataku ukraińskich dronów, Ed Sheeran podczas koncertu w Filadelfii, płonący zbiornik Aramco w Rijadzie
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 19 na 20 września:
W nocy przed ostatnim dniem wyborów do rosyjskiej Dumy doszło do masowego ataku dronowego na Moskwę i obwód moskiewski. Według gubernatora obwodu Andrieja Worobiowa między godzinami 3:00 a 5:00 zestrzelono lub unieszkodliwiono środkami walki radioelektronicznej 249 bezzałogowców w 17 okręgach. Rosjanie informują o ofiarach śmiertelnych, rannych oraz licznych uszkodzeniach budynków i obiektów infrastruktury.
Jednym z trafionych obiektów był Moskiewski Zakład Przerobu Ropy Naftowej w Kapotni. Mer Moskwy Siergiej Sobianin potwierdził, że na terenie rafinerii doszło do pożaru. Rafineria ma zdolność przerobu około 12 mln ton ropy rocznie i wcześniej, w czerwcu, została poważnie uszkodzona w wyniku dwóch innych ataków. Według wcześniejszych doniesień do sierpnia zakład wznowił pracę jedynie częściowo, na około jednej trzeciej mocy.
Rosja w nocy zaatakowała Ukrainę 138 dronami, przy czym ok. połowa użytych w ataku dronów Szahed posiadała napęd odrzutowy. Ukraińska obrona powietrzna poinformowała o unieszkodliwieniu 101 bezzałogowców. Jednocześnie odnotowano trafienia w 17 miejscach oraz upadek szczątków zestrzelonych dronów w kolejnych 5 lokalizacjach.
Arabia Saudyjska potwierdziła, że Huti przeprowadzili próbę ataku balistycznego na stolicę kraju, Rijad. To pierwszy atak na miasto od czasu eskalacji walk. Według oświadczenia, wszystkie pociski zostały przechwycone.
Koalicja walcząca z Huti, pod wodzą Arabii Saudyjskiej, w której znajduje się też kilkanaście innych państw (m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Jordania, Kuwejt, Bahrajn, Sudan czy Katar), poinformowała również, że Huti próbowali zaatakować infrastrukturę cywilną w porcie Janbu nad Morzem Czerwonym oraz w miastach Taif, Baish i Farasan, lecz ataki te zostały powstrzymane. Nie podano żadnych szczegółów.
Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, w rejonie międzynarodowego lotniska im. Króla Chalida w Rijadzie płonął zbiornik paliwa należący do koncernu Aramco. W efekcie doszło również do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym. Aramco, największa na świecie firma naftowa, nie wydała w tej sprawie komentarza.
Dym nad lotniskiem im. Króla Chalida
W ostatnich godzinach Stany Zjednoczone podniosły poziom ostrzeżeń bezpieczeństwa dla swoich obywateli i personelu w kilku państwach Bliskiego Wschodu.
Ed Sheeran podczas koncertu w Filadelfii odniósł się do głośnego usunięcia rapera Macklemore’a z jego trasy koncertowej. Brytyjski muzyk przyznał, że w ostatnim tygodniu popełnił „błędy”. Podkreślił, że choć nie chce być artystą zaangażowanym politycznie, nie może milczeć w sprawie sytuacji w Izraelu i Gazie.
Sheeran publicznie potępił atak Hamasu z 7 października 2023 r., ale obecną odpowiedź Izraela w Gazie ocenił jako „katastrofalną, nieuzasadnioną i nieproporcjonalną”, zwracając uwagę na śmierć cywilów i dzieci.
Mural autorstwa palestyńskich artystów przedstawiający amerykańskiego rapera Macklemore’a na ruinach domów w mieście Gaza.
Piosenkarz zaznaczył, że decyzję o usunięciu Macklemore’a z trasy koncertowej podjął nie on, a promotorzy. Kontrowersje doprowadziły do rezygnacji z występów z Sheeranem kilku innych artystów, a także do spadku sprzedaży biletów na występy Brytyjczyka. Sheeran podkreślił, że chce, by jego koncerty pozostały miejscem, w którym mogą spotkać się osoby o różnych poglądach.
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