Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 19 na 20 września:

Reklama Reklama

Atak dronów na Moskwę. Rafineria trafiona trzeci raz

W nocy przed ostatnim dniem wyborów do rosyjskiej Dumy doszło do masowego ataku dronowego na Moskwę i obwód moskiewski. Według gubernatora obwodu Andrieja Worobiowa między godzinami 3:00 a 5:00 zestrzelono lub unieszkodliwiono środkami walki radioelektronicznej 249 bezzałogowców w 17 okręgach. Rosjanie informują o ofiarach śmiertelnych, rannych oraz licznych uszkodzeniach budynków i obiektów infrastruktury.

Jednym z trafionych obiektów był Moskiewski Zakład Przerobu Ropy Naftowej w Kapotni. Mer Moskwy Siergiej Sobianin potwierdził, że na terenie rafinerii doszło do pożaru. Rafineria ma zdolność przerobu około 12 mln ton ropy rocznie i wcześniej, w czerwcu, została poważnie uszkodzona w wyniku dwóch innych ataków. Według wcześniejszych doniesień do sierpnia zakład wznowił pracę jedynie częściowo, na około jednej trzeciej mocy.

Rosja w nocy zaatakowała Ukrainę 138 dronami, przy czym ok. połowa użytych w ataku dronów Szahed posiadała napęd odrzutowy. Ukraińska obrona powietrzna poinformowała o unieszkodliwieniu 101 bezzałogowców. Jednocześnie odnotowano trafienia w 17 miejscach oraz upadek szczątków zestrzelonych dronów w kolejnych 5 lokalizacjach.

Arabia Saudyjska potwierdza atak Huti na Rijad

Arabia Saudyjska potwierdziła, że Huti przeprowadzili próbę ataku balistycznego na stolicę kraju, Rijad. To pierwszy atak na miasto od czasu eskalacji walk. Według oświadczenia, wszystkie pociski zostały przechwycone.

Koalicja walcząca z Huti, pod wodzą Arabii Saudyjskiej, w której znajduje się też kilkanaście innych państw (m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Jordania, Kuwejt, Bahrajn, Sudan czy Katar), poinformowała również, że Huti próbowali zaatakować infrastrukturę cywilną w porcie Janbu nad Morzem Czerwonym oraz w miastach Taif, Baish i Farasan, lecz ataki te zostały powstrzymane. Nie podano żadnych szczegółów.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, w rejonie międzynarodowego lotniska im. Króla Chalida w Rijadzie płonął zbiornik paliwa należący do koncernu Aramco. W efekcie doszło również do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym. Aramco, największa na świecie firma naftowa, nie wydała w tej sprawie komentarza.

Dym nad lotniskiem im. Króla Chalida Foto: REUTERS/Stringer

W ostatnich godzinach Stany Zjednoczone podniosły poziom ostrzeżeń bezpieczeństwa dla swoich obywateli i personelu w kilku państwach Bliskiego Wschodu.

Ed Sheeran przyznaje, że „popełnił błędy” ws. Macklemore’a

Ed Sheeran podczas koncertu w Filadelfii odniósł się do głośnego usunięcia rapera Macklemore’a z jego trasy koncertowej. Brytyjski muzyk przyznał, że w ostatnim tygodniu popełnił „błędy”. Podkreślił, że choć nie chce być artystą zaangażowanym politycznie, nie może milczeć w sprawie sytuacji w Izraelu i Gazie.

Sheeran publicznie potępił atak Hamasu z 7 października 2023 r., ale obecną odpowiedź Izraela w Gazie ocenił jako „katastrofalną, nieuzasadnioną i nieproporcjonalną”, zwracając uwagę na śmierć cywilów i dzieci.

Mural autorstwa palestyńskich artystów przedstawiający amerykańskiego rapera Macklemore’a na ruinach domów w mieście Gaza. Foto: EPA/MOHAMMED SABER

Piosenkarz zaznaczył, że decyzję o usunięciu Macklemore’a z trasy koncertowej podjął nie on, a promotorzy. Kontrowersje doprowadziły do rezygnacji z występów z Sheeranem kilku innych artystów, a także do spadku sprzedaży biletów na występy Brytyjczyka. Sheeran podkreślił, że chce, by jego koncerty pozostały miejscem, w którym mogą spotkać się osoby o różnych poglądach.