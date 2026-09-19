Zełenski przekazał, że był to już drugi udany przypadek wykorzystania nowego ukraińskiego drona przechwytującego w ciągu jednego dnia. Wojskowy kontrwywiad SBU miał za jego pomocą trafić rosyjskiego bezzałogowca wyposażonego w napęd odrzutowy.

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„Mamy już drugie udane zastosowanie dzisiaj przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy nowego ukraińskiego drona przechwytującego” – napisał prezydent, dziękując żołnierzom SBU za przeprowadzenie operacji.

Rozwój takich konstrukcji jest odpowiedzią na coraz większe wykorzystanie przez Rosję szybkich bezzałogowców. Ukraina pracuje nad dronami przechwytującymi, które mają być wykorzystywane do zwalczania odrzutowych wersji rosyjskich maszyn. Na początku września Zełenski informował, że prototypy takich urządzeń są już opracowane, a prace koncentrują się na zwiększeniu ich skuteczności i rozpoczęciu produkcji na większą skalę.

Rozwój takich konstrukcji jest odpowiedzią na coraz większe wykorzystanie przez Rosję szybkich bezzałogowców. Ukraina pracuje nad dronami przechwytującymi, które mają być wykorzystywane do zwalczania odrzutowych wersji rosyjskich maszyn. Na początku września Zełenski informował, że prototypy takich urządzeń są już opracowane, a prace koncentrują się na zwiększeniu ich skuteczności i rozpoczęciu produkcji na większą skalę.

Ukraina szuka tańszej odpowiedzi na rosyjskie drony

Nowe systemy mają uzupełniać tradycyjną obronę powietrzną. Wykorzystanie dronów przechwytujących może pozwolić Ukrainie ograniczyć konieczność używania znacznie droższych pocisków przeciwlotniczych do zwalczania bezzałogowców.

Szczególne znaczenie mają konstrukcje zdolne do przechwytywania szybkich, odrzutowych dronów. Ukraińskie władze wskazują, że Rosja zwiększa produkcję tego rodzaju środków napadu, dlatego Kijów chce rozwijać własne, szybkie systemy przechwytujące. Wcześniej Zełenski mówił o konieczności przyspieszenia ich produkcji i zwiększenia liczby dostępnych urządzeń.

Sześć osób zginęło w rosyjskich atakach

Informacja o testach nowych dronów pojawiła się tego samego dnia, w którym rosyjskie ataki na Ukrainę doprowadziły do śmierci co najmniej sześciu osób. Najtragiczniejszy atak odnotowano w obwodzie sumskim. W rejonie Szostki rosyjski dron uderzył w samochód cywilny. Zginęły cztery osoby, w tym małżeństwo. Dwie kolejne ofiary odnotowano w obwodzie chersońskim. W miejscowości Lwowskie Otryby 62-letnia kobieta zginęła po uderzeniu rosyjskiego drona typu Mołnia.

Rosyjskie ataki dotknęły również obwody charkowski, dniepropietrowski i mikołajowski. W Dergaczach dron ranił kobietę, natomiast w obwodzie dniepropietrowskim zaatakowane zostało m.in. centrum handlowe. W wyniku uderzeń w regionie rannych zostały cztery osoby. W obwodzie mikołajowskim rosyjski bezzałogowiec zaatakował samochód cywilny w gminie Hałycynowskiej. Ranny został 65-letni mężczyzna.