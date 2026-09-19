„Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – poinformowało po godz. 9 wojsko.

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W komunikacie zaznaczono, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło „niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”. „Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – czytamy.

Kolejny atak Rosji na Ukrainę, Polska kolejny raz podrywa myśliwce

Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że podjęte działania mają charakter prewencyjny i „są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”. Sytuacja ma być monitorowana, a siły i środki „pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.

Sobota to kolejny dzień, kiedy w związku z wojną Rosji z Ukrainą polskie dowództwo podrywa myśliwce. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w piątek rano. Wówczas w związku z działaniami lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie na kilkadziesiąt minut wstrzymały operacje lotnicze. Dowództwo Operacyjne poinformowało później, że przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona.

W czwartek mieszkańców Polski wschodniej ostrzegano przez „zagrożeniu atakiem z powietrza”

Również w czwartek – dwukrotnie – wydawano polecenie poderwania myśliwców. Za pierwszym razem, przed południem, dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego wydano przy tym ostrzeżenie o „zagrożeniu atakiem z powietrza”. „Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb” – komunikat o takiej treści otrzymali mieszkańcy.

W Lublinie i Rzeszowie rozległy się syreny alarmowe, zawieszono odprawy na przejściach granicznych. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wdrożono procedurę ewakuacji. W niektórych szkołach w Rzeszowie zajęcia były kontynuowane, w innych uczniów sprowadzono do piwnic. Podobnie było w Lublinie – pracownicy ratusza zeszli do piwnic, ewakuację przeprowadzano też w placówkach edukacyjnych. Nie doszło do ewakuacji szpitali.

Później polskie dowództwo podało, że alert ogłoszono w związku z dronem, który spadł lub został zestrzelony nad Ukrainą kilka kilometrów od polskiej granicy. Alarm odwołano po kilkudziesięciu minutach, polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.

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