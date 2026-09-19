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Marsz Niepodległości w Warszawie, 11 listopada 2025 r.
Czy ktokolwiek z 21 inicjatorów akcji i autorów skierowanej do rządu interpelacji w sprawie zorganizowania Marszu Niepodległości we Lwowie ma nadzieję, że polski rząd poprze pomysł? Szczerze wątpię.
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