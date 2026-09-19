Bogusław Chrabota: Polscy posłowie przygotowali prezent dla Putina. Krewki mer Lwowa na razie nie zabrał głosu

Piramida absurdu, stojąca za pomysłem posłów prawicy, by zorganizować we Lwowie oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w tym polski Marsz Niepodległości, sięga nieboskłonu i wpisuje się w przygotowywane na Kremlu scenariusze eskalacji napięcia pomiędzy Polską i Ukrainą.

