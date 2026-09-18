Gospodarzem wydarzenia zorganizowanego w miejscowości Huta był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W szczycie biorą udział przedstawiciele ośmiu państw. Polskę reprezentował premier Donald Tusk, obecni byli też przywódcy Serbii Aleksandar Vučić i Rumunii Nicușor Dan. Przedstawicielką Austrii była przewodnicząca Rady Federalnej Christine Schwarz-Fuchs, Czech – senator Jiří Drahoš. Premier Słowacji Robert Fico odwołał przyjazd, jego miejsce zajął wiceszef słowackiego MSZ.

Reklama Reklama

„Organizujemy szczyt, który łączy wszystkie państwa Karpat oraz regiony i społeczności naszych krajów. Uruchamiamy nowy format – C8, Karpacką Ósemkę – łącząc nas z naszymi sąsiadami z Europy: Rumunią, Serbią, Polską, Słowacją, Czechami, Austrią, Węgrami i Unią Europejską jako całością” – oświadczył w piątek Zełenski. Dodał, że stanowi to początek inicjatywy, która ma zbliżyć do siebie uczestniczące w projekcie państwa i stworzyć „solidne ramy współpracy na poziomie UE” w zakresie bezpieczeństwa, energetyki, znaczącego rozszerzenia logistyki i transgranicznej współpracy gospodarczej.

Karpacka Ósemka. Wołodymyr Zełenski zapowiada projekty o wartości prawie 40 mld euro

– Oczywiście kwestie bezpieczeństwa są obecnie priorytetem i pozostaną nim w nadchodzących latach – zaznaczył Zełenski. Przekazał, że w części gospodarczej szczytu spodziewany jest udział ok. 550 przedstawicieli biznesu z ośmiu państw C8. Dodał, że na szczycie spodziewane jest podpisanie umów inwestycyjnych i handlowych o wartości miliarda euro. – To dobry początek: energetyka, logistyka, infrastruktura oraz porozumienia międzysektorowe – ocenił.

Prezydent Ukrainy zapowiadał łącznie blisko sto projektów o łącznej wartości ok. 40 mld euro. Według omawianych przez niego założeń w nadchodzących latach wzrost gospodarczy w regionie karpackim może być dwukrotnie szybszy od średniej unijnej. Zełenski zapowiadał działania na rzecz powstania specjalnej makrostrategii UE dla Karpat, co ma ułatwić pozyskiwanie unijnych funduszy.

Pierwszy szczyt C8 zorganizowano na Ukrainie Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Prezydent Ukrainy: Karpaty mogą stać się motorem wzrostu gospodarczego

– Karpaty są nie tylko piękne, ale stanowią też istotną część siły naszych państw i Europy. To góry, które nie dzielą, lecz łączą regiony poprzez kluczowe karpackie szlaki transportowe i logistyczne. Rozwinęliśmy tu silne powiązania w zakresie handlu transgranicznego i energetyki, które mają duże znaczenie dla naszych krajów. W regionie karpackim są także nasze strategiczne magazyny gazu, jedne z największych w Europie – mówił podczas przemówienia inaugurującego szczyt Zełenski. Dodał, że z niektórymi wyzwaniami stojącymi przed regionem, związanymi m.in. z klimatem czy infrastrukturą, można zmierzyć się jedynie wspólnie.

Prezydent Ukrainy mówił o konieczności zwiększenia możliwości w zakresie przewozu znacznej ilości towaru oraz o potrzebie modernizacji dróg i linii kolejowych. – Potrzebna nam wojskowa mobilność, która wzmocni nasze możliwości obronne. Potrzebujemy miejsc magazynowania, większego wykorzystania źródeł odnawialnych, rozwoju wydobycia ważnych surowców w regionie, wzmocnienia więzi handlowych i współpracy produkcyjnej. Musimy stworzyć więcej połączeń między naszymi systemami energetycznymi. Musimy też przyciągnąć znacznie więcej inwestycji do regionu Karpat, który jest naturalną bramą Europy dla szlaków prowadzących z Kaukazu Południowego i Azji przez Morze Czarne – przekonywał.

Towarowy transport kolejowy w UE Foto: PAP

– Karpaty mogą i powinny stać się jednym z kluczowych motorów wzrostu gospodarczego, inwestycji oraz eksportu energii. Region karpacki powinien stać się istotnym elementem polityki UE, wspieranym odpowiednimi środkami na jej realizację – ocenił.

Karpacka Ósemka. Zaczęło się od pomysłu z 2024 r.

Donald Tusk mówił, że międzyregionalna współpraca w ramach Karpackiej Ósemki może być pomocna dla Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej. Premier przywołał przy tym polskie doświadczenia w tym zakresie. – Jako zwolennik powiększenia UE będę traktował tę inicjatywę bardzo poważnie – deklarował.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk na Ukrainie. „Czekają nas ciężkie miesiące” Wydaje się, że wojna na wyniszczenie gospodarki wkracza w decydującą fazę – ocenił premier Donald Tusk, który przebywa na Ukrainie. Zaznaczył, że p...

Pierwsze informacje na temat projektu Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej pojawiły się w ukraińskich mediach jesienią 2025 r. Pisano wówczas, że format wywodzi się ze złożonej w listopadzie 2024 r. propozycji Słowacji i ma połączyć regiony Ukrainy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Czech, Serbii i Austrii wokół wspólnych projektów infrastrukturalnych, ekologicznych i ratowniczych przy wsparciu funduszy UE.

W sierpniu 2026 r. Wołodymyr Zełenski przedstawił zarys inicjatywy. Tłumaczył, że pomysł zrodził się z potrzeby włączenia do współpracy państw, które nie są gotowe do militarnego wspierania Ukrainy, ale chcą angażować się gospodarczo oraz na polu humanitarnym i odbudowy.

W piątek ukraiński prezydent dziękował regionalnym sojusznikom za utrzymywanie szlaków handlowych i transportowych z Ukrainą po rozpoczęciu przez Rosję inwazji w 2022 r.

Pierwszy szczyt Karpackiej Ósemki ma zakończyć się w niedzielę 20 września.