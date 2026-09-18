Z badania przeprowadzonego przez instytut badania opinii społecznej Forschungsgruppe Wahlen dla ZDF wynika, że w porównaniu z sondażem sprzed tygodnia SPD zyskała trzy punkty procentowe i ma poparcie na poziomie 37 proc., zaś poparcie dla AfD spadło o jeden punkt, do 36 proc. Przez wiele miesięcy to Alternatywa dla Niemiec prowadziła w sondażach.

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Poparcie dla CDU zmniejszyło się o jeden punkt procentowy do 6 proc. Jeden punkt poparcia straciła również współrządząca w regionie Lewica, która według prognozy może liczyć na 9 proc. głosów. Według badania, do parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego weszliby jeszcze Zieloni (5 proc.). Na granicy progu wyborczego znajduje się lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW, 4 proc.).

Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Sondaż: SPD odrobiła stratę do AfD

W porównaniu do badań innych ośrodków badania opinii publicznej – Infratest dimap i INSA z lipca i sierpnia – SPD odrobiła do AfD siedem punktów procentowych. Jeszcze w lecie na prawicową Alternatywę dla Niemiec chciało głosować 36 proc. respondentów, a na socjaldemokratów z SPD – 29 proc. CDU straciła około trzech punktów procentowych i balansuje na granicy progu wyborczego.

Według najnowszego badania Forschungsgruppe Wahlen 79 proc. wyborców w Meklemburgii wie już, na kogo odda głos, zaś co piąty jest niezdecydowany (21 proc.).

Kandydaci SPD i AfD, Manuela Schwesig i Leif-Erik Holm, podczas debaty w NDR Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Wybory do landtagu Meklemburgii-Pomorza Przedniego odbędą się w niedzielę 20 września. O utrzymanie władzy walczy SPD, która rządzi tam w koalicji z Lewicą. AfD ma szansę podwoić swój wynik sprzed pięciu lat. W wyborach w 2021 roku SPD uzyskała 39,6 proc., a AfD – 16,7 proc.

Badanie Forschungsgruppe Wahlen dla ZDF przeprowadzono w okresie od 14 do 17 września na próbie 1395 osób uprawnionych do głosowania. Margines błędu wynosi 3 pkt. proc.