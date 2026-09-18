Egzekucję przeprowadzono w zakładzie karnym William C. Holman Correctional Facility w Atmore. Lee otrzymał śmiertelny zastrzyk. W czerwcu Sąd Najwyższy USA wstrzymał planowaną wcześniej egzekucję z wykorzystaniem azotu.

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Zastrzelił właściciela lombardu i jego byłą żonę

Do zbrodni doszło w 1998 roku podczas napadu na lombard w pobliżu Selmy. Lee zastrzelił właściciela sklepu Jimmy’ego Ellisa oraz jego byłą żonę Elaine Thompson, która pracowała w lombardzie.

Spór o metodę wykonania wyroku śmierci

Jak podała NBC News, Lee sprzeciwiał się zastosowaniu śmiertelnego zastrzyku. Argumentował, że nie wybrał tej metody, a władze wcześniej zgodziły się na jej niestosowanie.

Prawnicy skazanego wskazywali, że domagał się alternatywnego sposobu wykonania wyroku, w tym rozstrzelania. Prawo Alabamy nie przewiduje jednak takiej możliwości. W czwartek Lee odmówił przyjęcia ostatniego posiłku.

Gubernator Alabamy odmówiła ułaskawienia

Osoby wspierające Lee apelowały do gubernator Alabamy Kay Ivey o złagodzenie kary. Gubernator nie zdecydowała się jednak na ułaskawienie.

– W czerwcu, gdy pan Lee próbował uniknąć zasłużonego wyroku śmierci, potwierdziłam swoje zobowiązanie, że sprawiedliwości ostatecznie stanie się zadość – oświadczyła w czwartek Ivey.

Po egzekucji prokurator generalny Alabamy Steve Marshall podkreślił, że osoby zabite przez skazanego padły ofiarą bezsensownego morderstwa popełnionego podczas napadu rabunkowego.