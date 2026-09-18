Samolot F-16 polskich Sił Powietrznych
Wojsko poinformowało o sprawie w mediach społecznościowych. „Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – głosi komunikat.
„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – czytamy.
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W związku ze zbliżaniem się do polskiej granicy rosyjskiego drona odrzutowego, do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego wysłano ostrz...
Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że podejmowane działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, „zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”. „Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” – zaznaczono.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że w związku z sytuacją lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo wstrzymały operacje lotnicze.
W piątek rano dowództwo ukraińskich sił powietrznych ostrzegało mieszkańców Ukrainy przed dronami odrzutowymi, wykrytymi nad obwodami dniepropietrowskim, czernihowskim, kijowskim, połtawskim, czerkaskim, winnickim i odeskim. Jeden z komunikatów ostrzegał także przed rosyjskimi kierowanymi bombami lotniczymi w obwodzie donieckim.
Piątek to kolejny dzień, kiedy w związku z rosyjskimi dronami, atakującymi cele na Ukrainie, polskie wojsko podrywa myśliwce. W czwartek dodatkowo dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego wydano ostrzeżenie przed atakiem powietrznym. Część placówek edukacyjnych i urzędów zostało ewakuowanych. W niektórych szkołach uczniów sprowadzono do piwnic.
Później Dowództwo Operacyjne ogłosiło, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jak podano, alert wydano z powodu drona, który spadł lub został zestrzelony nad Ukrainą.
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