Jak informuje Dowództwo Operacyjne RSZ, Rosja prowadzi uderzenia na terytorium Ukrainy przy użyciu odrzutowych bezzałogowców. W odpowiedzi Dowództwo uruchomiło siły i środki pozostające w jego dyspozycji.

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„Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – czytamy w komunikacie.

Dowództwo zapewniło, że stale monitoruje sytuację, a podległe mu siły pozostają gotowe do natychmiastowej reakcji.

Dowództwo Operacyjne podkreśla, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Alert RCB na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego

Osoby przebywające na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego otrzymały w związku z rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainie alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i prosi, by oczekiwać dalszych komunikatów.

Alert objął na terenie woj. lubelskiego powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Na terenie podkarpackiego: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Alert został odwołany ok. godz. 7.35. „Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” – przeczytali odbiorcy.

Eksplozje w KIjowie

W Kijowie w środę rano słychać było eksplozję - poinformowała agencja Reutera, powołując się na relacje świadków. Władze miejskie, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina, poinformowały, że na skutek ataku bezzałogowców na zachodnich obrzeżach stolicy wybuchł pożar w pomieszczeniach magazynowych.

Ukraińskie aplikacje służące do monitorowania sytuacji w przestrzeni powietrznej, bazujące na zgłoszeniach od użytkowników komunikatora Telegram i podobnych źródeł, poinformowały w środę rano o obecności rosyjskich dronów odrzutowych nad obwodem wołyńskim, graniczącym z Polską.