Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Północnym Atlantykiem i Skandynawią oraz nad Europą Środkową pogodę kształtują układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Południowe i południowo-wschodnie obszary kontynentu znajdują się pod wpływem wyżu znad Serbii i Rumunii. Przeważający obszar Polski jest pod wpływem zatoki niżowej, związanej z niżem znad Skandynawii. Jedynie krańce południowo-wschodnie w nocy i rano pozostaną na skraju wyżu znad Serbii i Rumunii. W dzień, powoli z zachodu na wschód, przemieszcza się front chłodny. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie, za frontem chłodniejsze. Ciśnienie będzie spadać, po południu na zachodzie wzrastać.

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Ciepła środa przed nami. Powrócą jednak burze i intensywne opady deszczu

W środę na wschodzie i początkowo w centrum Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 m. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się burze – głównie na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do około 20 mm.

Temperatura maksymalna od około 20 st. C na północnym wschodzie i północy, do 26 st. C na południu kraju; chłodniej miejscami nad morzem około 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju z kierunków południowych, na zachodzie początkowo południowy i południowo-zachodni, w ciągu dnia skręcający na kierunki zachodnie. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite – głównie w szerokim pasie od Mazur i Podlasia po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Większe przejaśnienia jedynie na krańcach południowo-wschodnich kraju oraz na północnym zachodzie. Opady deszczu, miejscami burze. Na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie oraz w południowej Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej czy na Śląsku, opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Tam prognozowana suma opadów do około 20 mm, miejscami do około 30 mm.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 10 st. C do 14 st. C, cieplej na południowym wschodzie, do około 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich porywisty, na wschodzie kraju południowy i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. Podczas burz wiatr w porywach do około 60 km/h. W górach porywy również do 60 km/h.

Czwartek z ochłodzeniem i deszczem

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Więcej przejaśnień głównie w północno-zachodniej części kraju. Przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Prognozowana suma opadów, od Podlasia po Lubelszczyznę, miejscami około 10 mm, na Podkarpaciu i w Małopolsce do 15 mm.

Temperatura maksymalna w dzień na przeważającym obszarze Polski od 16 st. C do 19 st. C, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy około 55 km/h.

Pogoda w Warszawie. W czwartek nadejdzie ochłodzenie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W środę w Warszawie zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z opadami deszczu, głównie przelotnymi. Prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy, stopniowo skręcający na zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.