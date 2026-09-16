I sezon rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 kwietnia i w tym okresie stawki są niższe. Więcej zapłacą osoby, które wybierają się do sanatorium w II okresie rozliczeniowym, od 1 maja do 30 września. Pacjent, którego turnus przypada na przełom tych okresów, płaci za poszczególne dni według stawek właściwych dla danego sezonu.

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Ile kosztuje 21-dniowy pobyt w sanatorium?

W okresie jesienno-zimowym pacjenci mogą zapłacić nawet ponad 200 zł mniej za 21-dniowy turnus w porównaniu do sezonu wiosenno-letniego. Przykładowo, od października jeden dzień pobytu w pokoju jednoosobowym w studiu będzie kosztować 26,1 zł. Za ten sam pokój zapłacimy w sezonie wiosenno-letnim 37,4 zł. Przeliczając to na 21 dni, w sezonie letnim zapłacimy 785,4 zł, a jesienią i zimą 548,1 zł, czyli zaoszczędzimy 237,3 zł. Ile kosztuje pobyt w innych pokojach od 1 października?

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,6 zł.

Pokój jednoosobowy w studiu – 26,1 zł.

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,9 zł.

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,5 zł.

Pokój dwuosobowy w studiu – 16,5 zł.

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,2 zł.

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,5 zł.

Pokój wieloosobowy w studiu – 11,9 zł.

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,6 zł.

Jakie koszty ponosi jeszcze pacjent?

Jak czytamy na stronie NFZ, leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Fundusz finansuje zabiegi przewidziane w ramach wystawionego skierowania, natomiast pacjent przebywający w sanatorium częściowo płaci za wyżywienie i zakwaterowanie. Sam pokrywa też koszty przejazdu, pobytu opiekuna, opłaty klimatycznej oraz koszty innych zabiegów, które nie są związane z chorobą będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe. NFZ podkreśla również, że sanatorium nie może pobierać za wyżywienie i zakwaterowanie wyższych dopłat niż określone w przepisach.