Terapia poznawczo-behawioralna jest w stanie opóźnić starzenie u osób w zaawansowanym wieku cierpiących na bezsenność – informują naukowcy na łamach pisma „The Lancet Healthy Longevity”.

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Bezsenność a zegar biologiczny. Niepokojące dane

W Stanach Zjednoczonych na kliniczną postać bezsenności cierpi od 10 do 25 proc. osób powyżej 65. roku życia. Wcześniejsze badania wykazały związek między tą przypadłością a przyspieszonym starzeniem biologicznym mierzonym na podstawie zmian w metylacji DNA – procesie polegającym na włączaniu lub wyłączaniu aktywności genów. Prowadzi to do zwiększonego ryzyka wystąpienia schorzeń związanych z wiekiem, w tym chorób układu krążenia i cukrzycy, a także do wyższej śmiertelności.

Skutki terapii poznawczo-behawioralnej. Nowe ustalenia naukowców

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) ustalili, że terapia poznawczo-behawioralna bezsenności poprawia jakość snu i spowalnia tempo starzenia biologicznego skuteczniej niż edukacja na jego temat.

„Bezsenność u osób starszych jest często postrzegana jedynie w kontekście jakości życia, jednak wyniki te sugerują, że może ona również stanowić modyfikowalny czynnik ryzyka wpływający na proces starzenia się organizmu” – powiedziała główna autorka badania, dr Judith Carroll z UCLA Health. – „Podobnie jak zalecamy pacjentom aktywność fizyczną i odpowiednią dietę, by wspierać zdrowe starzenie się, tak tutaj wskazujemy na sen jako kolejny istotny obszar działań mających na celu poprawę stanu zdrowia”.

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Sen jako klucz do długowieczności. Wyniki badań

W ramach randomizowanego badania klinicznego z grupą kontrolną blisko 100 starszych osób cierpiących na bezsenność przydzielono do jednej z dwóch grup terapeutycznych: terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności lub terapii opartej na edukacji dotyczącej snu. Ta pierwsza to ustrukturyzowane leczenie ukierunkowane na myśli i zachowania podtrzymujące bezsenność, zazwyczaj prowadzone w formie serii sesji ze specjalistą. Z kolei terapia oparta na edukacji obejmuje przekazywanie ogólnych informacji na temat snu i zdrowych nawyków z nim związanych, bez stosowania technik behawioralnych.

Próbki krwi pobierano przed rozpoczęciem ośmiotygodniowego leczenia oraz podczas wizyt kontrolnych w ciągu kolejnych dwóch lat. Naukowcy izolowali z nich DNA, aby ocenić stopień starzenia biologicznego za pomocą trzech narzędzi analitycznych zwanych zegarami epigenetycznymi: DunedinPACE, GrimAge oraz PC-PhenoAge.

Sen, który odmładza. Terapia poznawczo-behawioralna spowalnia starzenie

Dr Judith Carroll wraz z zespołem badawczym ustaliła, że u dorosłych poddanych terapii poznawczo-behawioralnej prawdopodobieństwo ustąpienia bezsenności było niemal trzykrotnie wyższe w porównaniu z osobami, które otrzymały jedynie edukację w zakresie higieny snu. Ponadto leczenie bezsenności istotnie spowolniło tempo starzenia się organizmu, co oceniono na podstawie zegara epigenetycznego DunedinPACE.

Autorzy publikacji wskazują na pewne ograniczenia badania. Jednym z nich był fakt, że uczestnicy pochodzili z jednego ośrodka w Los Angeles w Kalifornii. Aby zweryfikować uzyskane wyniki, konieczne są dalsze badania – zakrojone na szerszą skalę, obejmujące wiele ośrodków oraz z grupą uczestników bardziej zróżnicowaną pod względem wieku, pochodzenia etnicznego i rasy.

Autorzy zaznaczyli również, że potrzebne są kolejne analizy, aby ustalić, czy reakcja na leczenie różni się w zależności od płci oraz czy inne metody terapii bezsenności, takie jak farmakoterapia czy ćwiczenia tai-chi mogą wywierać podobny wpływ na proces starzenia.