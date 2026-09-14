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Nauka potrzebuje przewidywalności

Najważniejszy wniosek z naszej debaty jest jasny: naukę należy traktować jako długofalową inwestycję państwa. Uczelnie kształcą kadry dla gospodarki, prowadzą badania i tworzą technologie potrzebne do mierzenia się z wyzwaniami, których skali i charakteru nie potrafimy dziś przewidzieć. Rolą uczelni jest nie tylko nadążanie za zmieniającym się światem, lecz także współtworzenie jego przyszłości. Dyskusja o finansowaniu uczelni zbyt często sprowadza się do wyboru między subwencją a grantami. Potrzebujemy jednak trzech uzupełniających się kanałów: stabilnej subwencji, sprawnego krajowego systemu grantowego oraz strategicznych inwestycji państwa.

