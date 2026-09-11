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Świat po staremu już nie będzie. Prof. Kołodko o Polsce w czasach wielkiej zmiany

Porządek, do którego przywykliśmy, właśnie się zmienia. Geopolityka coraz mocniej wpływa na gospodarkę, globalizacja nabiera nowego charakteru, a Polska musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak odnaleźć się w świecie nowych zależności i ryzyk. O tym, dokąd zmierza globalna gospodarka i jakie miejsce może w niej zająć Polska, w Salonie „Rzeczpospolitej” mówił prof. Grzegorz W. Kołodko.

