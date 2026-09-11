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Salon „Rzeczpospolitej” w Karpaczu | Sztuka i design w wyjątkowej przestrzeni

Salon „Rzeczpospolitej” w Karpaczu współtworzyli artyści i marki, nadając wyjątkowy charakter miejscu najważniejszych rozmów Forum Ekonomicznego. W Salonie prezentowaliśmy monumentalne rzeźby Metamorphs Pawła Orłowskiego – prace podejmujące temat przemiany człowieka, jego cielesności i tożsamości w świecie, w którym coraz silniej przenikają się technologia i biologia. Strefę sztuki dopełniły obrazy Marleny Szewczyk i Anny Skrzypek, udostępnione dzięki współpracy z Van Rij Gallery. Za współczesny charakter wnętrza odpowiadała duńska marka mebli premium BoConcept, która stworzyła oprawę dla spotkań, rozmów i wymiany idei. Sztuka, design i najważniejsze tematy współczesności spotkały się tu w jednym miejscu. Salon „Rzeczpospolitej”. Tu rzeczy ważne mają ludzki wymiar.

