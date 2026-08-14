Ważnym obszarem tematycznym, który od kilkunastu lat stanowi istotną część konferencji, jest Forum Ochrony Zdrowia. Gromadzi ono 750 uczestników z Polski, Europy i USA, wśród nich przedstawicieli rządu i organizacji międzynarodowych, ekspertów, lekarzy, dyrektorów szpitali oraz liderów sektora farmaceutycznego.

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Zdrowie układu oddechowego szybko przesuwa się z marginesu polityki zdrowia publicznego do centrum globalnej debaty o chorobach niezakaźnych, zmianach klimatu i profilaktyce. Samo zanieczyszczenie powietrza odpowiada za blisko 8 mln zgonów rocznie, z których zdecydowana większość wiąże się z chorobami niezakaźnymi, w tym przewlekłymi chorobami układu oddechowego.

W Europie choroby układu oddechowego pozostają jednym z najbardziej wyrazistych przykładów problemu, który jest doskonale widoczny w praktyce klinicznej i ma poważne konsekwencje zarówno dla pacjentów, jak i gospodarki, a jednocześnie wciąż nie zajmuje należnego mu miejsca w polityce zdrowotnej.

W panelu „Powietrze, którym oddychamy: w obliczu cichego kryzysu chorób układu oddechowego w Europie Środkowej”, którego moderatorem będzie Tomasz Kluszczyński, dyrektor w ACESO Healthcare Consulting, swój udział zapowiedzieli: Alexander Simidchiev, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, Zgromadzenie Narodowe, Bułgaria; Peter Stachura, poseł, National Council of the Slovak Republic, Słowacja; Radu Ganescu, prezes COPAC – Organizacja Pacjentów, Węgry; Tadeusz Zielonka, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Tamás Pándics, dyrektor ds. naukowych, Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Farmacji, Węgry; Stefano Romanelli, dyrektor EUCOPE, Włochy.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek, 8 września prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2026”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku liczba gości ponownie przekroczy 6000 osób, które będą uczestniczyć w ponad 500 panelach, sesjach, wydarzeniach specjalnych i spotkaniach autorskich.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r. Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl