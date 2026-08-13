Ukraińscy mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat, którzy uciekają przed wojną Rosji z Ukrainą i nie zostali zwolnieni na Ukrainie ze służby wojskowej, nie mogą już otrzymywać tymczasowej ochrony w Niemczech, stwierdził niemiecki resort.

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To ograniczenie dotyczy mężczyzn, którzy przybyli do Niemiec po 31 lipca 2026 r. Tego dnia wszedł w życie odpowiedni przepis decyzji Rady UE, precyzuje MSW. Zgodnie z nią, tymczasowa ochrona przysługuje wyłącznie tym, którzy „odbyli służbę wojskową na Ukrainie”. Aby to potwierdzić, Ukraińcy muszą przedstawić dowód legalnego opuszczenia Ukrainy lub zwolnienia z obowiązku służby wojskowej, przekazało MSW Niemiec.

MSW Niemiec: Służba wojskowa na Ukrainie nie stanowi podstawy do ochrony na mocy prawa azylowego

Nowe przepisy nie dotyczą Ukraińców w wieku od 23 do 60 lat, którzy przebywali już w Niemczech do 31 lipca 2026 r. i posiadają tymczasową ochronę na podstawie art. 24 ustawy o migracji. Tymczasowa ochrona dla nich, podobnie jak dla wszystkich innych ukraińskich uchodźców w Niemczech, zgodnie z decyzją Rady UE jest automatycznie przedłużona do marca 2028 r.

Ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym, którzy nie mają podstaw do tymczasowej ochrony i chcą pozostać w Niemczech, mogą ubiegać się o azyl w tym kraju. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) rozpatrzy wniosek indywidualnie – poinformowało niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. „Służba wojskowa na Ukrainie sama w sobie nie stanowi podstawy do ochrony na mocy prawa azylowego” – doprecyzowano.

Odpowiadając na pytanie o możliwość deportacji ukraińskich mężczyzn w wieku od 23 do 60 lat, którzy nie mogą udowodnić, że są zwolnieni ze służby wojskowej i legalnie opuścili ojczyznę, MSW stwierdziło: „Obywatele Ukrainy przebywający nielegalnie w Niemczech mogą zostać deportowani, jeśli w ich przypadku istnieją ogólne podstawy prawne do wydalenia cudzoziemców”.

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W lipcu kraje UE zgodziły się na przedłużenie tymczasowej ochrony ukraińskich uchodźców do 4 marca 2028 r. Tym samym specjalny status dla uchodźców z powodu wojny Rosji z Ukrainą zostanie przedłużony o kolejny rok. Jednocześnie wprowadzono wyjątek dla ukraińskich mężczyzn w wieku mobilizacyjnym spowodowany „uzasadnionymi potrzebami Ukrainy”, aby mogła „się bronić” – skomentował zmiany w prawie Jim O'Callaghan, minister sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i migracji Irlandii, która sprawuje prezydencję w UE.