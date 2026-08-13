Według rosyjskich mediów Putin podczas pierwszej wizyty na wyspie odwiedził zakład przetwórstwa ryb, gdzie próbował lokalnych produktów. Rozmawiał także z urzędnikami i mieszkańcami wyspy.

Reklama Reklama

Japonia stanowczo protestuje przeciw wizycie Putina na Kurylach

Japoński minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi opublikował oświadczenie, w którym potępił obecność rosyjskiego przywódcy na wyspie. „Terytoria Północne, w tym wyspa Etorofu, są nieodłącznym terytorium Japonii zarówno historycznie, jak i na mocy prawa międzynarodowego. Japonia stanowczo protestuje przeciwko tej wizycie” – podkreślił.

Podróż Putina nastąpiła po inspekcji manewrów rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego oraz zbiegła się w czasie z testem rakiety balistycznej przeprowadzonym przez Koreę Północną przed planowanymi ćwiczeniami wojskowymi USA i Korei Południowej.

Spór Japonii i Rosji o Wyspy Kurylskie trwa od 1945 roku

Japonia i Rosja od dziesięcioleci spierają się o cztery wyspy, które Rosjanie nazywają Kurylami Południowymi, a Japończycy – Terytoriami Północnymi. Armia Czerwona zajęła je razem z całym archipelagiem Kurylów w 1945 roku po kapitulacji Japonii w II wojnie światowej, co według Tokio było niezgodne z prawem międzynarodowym.

Spór o Kuryle blokuje traktat pokojowy Japonii i Rosji

Spór o wyspy uniemożliwia Tokio i Moskwie zawarcie formalnego traktatu pokojowego. Relacje uległy dramatycznemu pogorszeniu w marcu 2022 roku, gdy Rosja zerwała negocjacje w odpowiedzi na nałożone przez Japonię surowe sankcje po inwazji na Ukrainę.