Z tego artykułu dowiesz się: Jak doszło do chaosu informacyjnego w Białym Domu w sprawie oficjalnej delegacji na rosyjskie forum.

Kim jest szef amerykańskiej delegacji i jakie są jego wieloletnie powiązania z Rosją.

Co oznacza zmiana stanowiska USA wobec bojkotowanego przez Zachód „rosyjskiego Davos”.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że „nic nie wie” o oficjalnej delegacji USA na Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu (SPIEF). Tymczasem dziś delegacja pojawiła się w Petersburgu. Podczas wystąpienia na forum szef delegacji zaprezentował nawet swoją „willę w stylu rosyjskiej wsi”.

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Marco Rubio złożył swoje oświadczenie podczas środowego przesłuchania w Kongresie. Kwestię tę poruszył demokratyczny senator Dick Durbin, który zapytał, dlaczego Waszyngton wysyła „oficjalną delegację na »rosyjskie Davos« Putina, aby omówić rozwój gospodarczy Rosji”, podczas gdy trwa rosyjska agresja na Ukrainę.

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– Nie wiem nic o delegacji, która tam jedzie. Wiem o tym wydarzeniu, wiem, że je organizują (Rosjanie – red.), ale nie sądzę, żeby byli tam wysocy rangą urzędnicy (amerykańscy – red.) – powiedział Rubio.

Rodney Mims Cook na forum w Petersburgu. Kim jest szef amerykańskiej delegacji?

Durbin wyjaśnił, że według jego źródeł w delegacji znajduje się aktor Steven Seagal. – Wiem, kim on jest. Najwyraźniej nie jest pracownikiem rządowym – zauważył sekretarz stanu.

Wcześniej doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow ogłosił, że oficjalna amerykańska delegacja weźmie udział w konferencji SPIEF „po raz pierwszy od kilku lat”. Rosjanin poinformował, że na czele delegacji stanie Rodney Mims Cook, dyrektor Komisji Sztuk Pięknych przy prezydencie USA.

Amerykański aktor filmów akcji Steven Seagal uczestniczy w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu (SPIEF) Foto: Olga MALTSEVA / AFP

Dziś wiadomo już, że to Rosjanie lepiej od Marco Rubio wiedzieli, kto i dlaczego pojawi się na forum. Delegacja amerykańska zawitała na SPIEF w czwartek, 4 czerwca. Cook oświadczył wcześniej, że Departament Stanu USA, kierowany przez Marco Rubio, zatwierdził jego wyjazd i udział w sesji plenarnej, podczas której ma przemawiać Putin.

Rosyjskie media szeroko informują o wystąpieniu Cooka podczas forum. Według dziennika „RBK” Amerykanin wygłosił prezentację dotyczącą swojej biografii, kariery, podróży do Rosji oraz swoich związków z tym krajem. Pokazał również zdjęcia swojej posiadłości pod Atlantą, zbudowanej – jak sam stwierdził – „w stylu rosyjskiej wsi”.

Rodney Mims Cook Jr., przewodniczący Komisji Sztuk Pięknych Stanów Zjednoczonych, uczestniczy w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu (SPIEF) Foto: REUTERS/Anastasia Barashkova

Na innych slajdach Cook zaprezentował fotografie ze swoich podróży do Rosji na przestrzeni ostatnich dekad. Kilkakrotnie odwiedził m.in. Jasną Polanę. Na jednym ze zdjęć widać Cooka jadącego konno z Władimirem Tołstojem, pisarzem i obecnym dyrektorem Muzeum Lwa Tołstoja w Moskwie.

– To były naprawdę jedne z najlepszych chwil w moim życiu. Te przejażdżki konne przez Jasną Polanę pozostawiły niezapomniane wspomnienia – mówił przedstawiciel Białego Domu.

Amerykańska prawicowa influencerka Candace Owens bierze udział w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu (SPIEF) Foto: Olga MALTSEVA / AFP

Cook jest założycielem i prezesem Funduszu Zabytków Narodowych USA oraz specjalistą ds. Rosji w Światowym Funduszu Zabytków. Jako „niezależny ekspert” często podróżował do Rosji, realizując kontrakty i prowadząc wykłady. Brał udział w renowacji Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Nowym Monasterze Jerozolimskim, przemawiał w ambasadzie Rosji w Waszyngtonie oraz prowadził wykłady dotyczące architektury na Kremlu, w Jasnej Polanie i w posiadłości Archangielskie – wylicza „The Moscow Times”.

Ataki dronów na Petersburg w czasie forum SPIEF

Portal przypomina, że w ubiegłym roku, po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu, Waszyngton odmówił wysłania oficjalnego przedstawiciela na SPIEF z powodu „bardziej agresywnego” podejścia Rosji do wojny w Ukrainie. Wówczas administracja amerykańska twierdziła, że „powrót do normalnych stosunków” z Rosją wiąże się z „oczywistymi ryzykami ekonomicznymi i wizerunkowymi”.

Obecnie dla uczestników forum największym zagrożeniem wydają się ukraińskie drony atakujące okolice Petersburga.

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak na Petersburg w nocy poprzedzającej rozpoczęcie SPIEF. Forum oficjalnie wystartowało 3 czerwca i potrwa do 6 czerwca. Atak wymierzony był w infrastrukturę znajdującą się w Kronsztadzie oraz w rejonach kirowskim i krasnosielskim. Kilka osób zostało rannych – poinformował gubernator Petersburga Aleksandr Biegłow.

W czwartek, 4 czerwca, fińskie służby ogłosiły, że Ukraina może przygotowywać kolejne ataki na Petersburg. Komunikat ma związek z możliwością naruszenia fińskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony. Helsinki zapewniły, że w takim przypadku maszyny zostaną zestrzelone.

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Kreml zainicjował forum gospodarcze w Petersburgu w 1997 roku. Wzorowano je na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, ponieważ ambicją Putina było przyciągnięcie do Rosji jak największej liczby zagranicznych inwestorów i polityków.

Od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę forum było bojkotowane przez zachodni biznes i wielu polityków. W tym roku organizatorzy chwalą się udziałem przedstawicieli ponad 130 krajów i terytoriów oraz około 20 tys. uczestników.

Gościem honorowym ma być Arabia Saudyjska. Lista najważniejszych zagranicznych przywódców obecnych w Petersburgu jest jednak krótka. Znajdują się na niej m.in. wiceprzewodniczący ChRL, prezydent Tanzanii oraz prezydent Uzbekistanu.