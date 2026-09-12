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Badanie: Dzieci z diagnozą ADHD coraz mniej różnią się od rówieśników bez niej

Dzieci, które w ostatnich latach otrzymywały diagnozę ADHD lub spektrum autyzmu, coraz mniej różnią się od swoich rówieśników bez diagnozy – wynika z badania duńskich naukowców, którzy przeanalizowali dane medyczne ponad 2 mln osób.

Publikacja: 12.09.2026 19:59

Przez dekadę udział dziewcząt wśród dzieci, u których zdiagnozowano ADHD, zwiększył się w Danii z 31

Przez dekadę udział dziewcząt wśród dzieci, u których zdiagnozowano ADHD, zwiększył się w Danii z 31,9 do 44,9 proc.

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Liczba rozpoznań zaburzeń neurorozwojowych rośnie na całym świecie. W Polsce w ostatnich latach odnotowano aż ośmiokrotny wzrost liczby rozpoznanych wśród osób dorosłych. W Danii natomiast liczba diagnoz ADHD i spektrum autyzmu potroiła się między 2000 a 2024 r. Właśnie duńscy naukowcy postanowili przyjrzeć się temu zjawisku. Wyniki swojej pracy opublikowali na łamach „JAMA Psychiatry”. 

Jako przyczynę wzrostu liczby diagnoz wskazuje się dwa zjawiska, które wzajemnie się nie wykluczają: albo realnie przybywa dzieci z tymi zaburzeniami, albo zmienia się praktyka diagnostyczna. Zespół z Uniwersytetu w Aarhus postanowił sprawdzić to od innej strony, analizując nie samą liczbę diagnoz, tylko to, kto je otrzymuje.

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