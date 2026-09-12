Liczba rozpoznań zaburzeń neurorozwojowych rośnie na całym świecie. W Polsce w ostatnich latach odnotowano aż ośmiokrotny wzrost liczby rozpoznanych wśród osób dorosłych. W Danii natomiast liczba diagnoz ADHD i spektrum autyzmu potroiła się między 2000 a 2024 r. Właśnie duńscy naukowcy postanowili przyjrzeć się temu zjawisku. Wyniki swojej pracy opublikowali na łamach „JAMA Psychiatry”.

Jako przyczynę wzrostu liczby diagnoz wskazuje się dwa zjawiska, które wzajemnie się nie wykluczają: albo realnie przybywa dzieci z tymi zaburzeniami, albo zmienia się praktyka diagnostyczna. Zespół z Uniwersytetu w Aarhus postanowił sprawdzić to od innej strony, analizując nie samą liczbę diagnoz, tylko to, kto je otrzymuje.