11 września mija ćwierć wieku od terrorystycznego ataku na Stany Zjednoczone. Zamachy na World Trade Center i Pentagon wyznaczyły kres postzimnowojennej iluzji końca historii i globalnego triumfu liberalnej demokracji. 75 lat wcześniej – równo co do dnia – swoją podróż dookoła świata rozpoczęli młodzi inżynierowie leśnictwa, przyszli profesorowie, Tadeusz Perkitny i Leon Mroczkiewicz. Z Poznania, niczym w kultowym amerykańskim westernie, wyruszyli w samo południe. I przeżyli przygody, których filmowi bohaterowie mogliby im tylko pozazdrościć. W tym roku mija 100 lat od ich wyprawy.