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Wielki wyczyn Polaków sprzed stu lat. Ich podróż dookoła świata zasługuje na film

Równo 100 lat temu Tadeusz Perkitny i Leon Mroczkiewicz wyruszyli w podróż dookoła świata. Dysponowali raptem setką złotych (wówczas – marna miesięczna pensja robotnika) i jednym niepewnym kontaktem w Szwecji. Nawet dziś trudno to sobie wyobrazić. Wtedy było to kompletne szaleństwo.

Publikacja: 12.09.2026 19:34

Tadeusz Perkitny (siedzi drugi z lewej) i Leon Mroczkiewicz w Indochinach Francuskich\

Tadeusz Perkitny (siedzi drugi z lewej) i Leon Mroczkiewicz w Indochinach Francuskich\

Foto: archiwum prywatne

Wojciech Górecki

11 września mija ćwierć wieku od terrorystycznego ataku na Stany Zjednoczone. Zamachy na World Trade Center i Pentagon wyznaczyły kres postzimnowojennej iluzji końca historii i globalnego triumfu liberalnej demokracji. 75 lat wcześniej – równo co do dnia – swoją podróż dookoła świata rozpoczęli młodzi inżynierowie leśnictwa, przyszli profesorowie, Tadeusz Perkitny i Leon Mroczkiewicz. Z Poznania, niczym w kultowym amerykańskim westernie, wyruszyli w samo południe. I przeżyli przygody, których filmowi bohaterowie mogliby im tylko pozazdrościć. W tym roku mija 100 lat od ich wyprawy.

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