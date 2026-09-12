To był niebywały pokaz wszystkiego, co potrzebuje sztucznej inteligencji, a da się zmieścić w hali wystawowej. Okrzyki zdumienia wywoływały szczególnie roboty, które wyglądały jak ludzie (widzimy oczyma wyobraźni żołnierzy cyborgów) oraz te, które były jak bezgłowe psy. Łącznie pokazano ponad 3 tys. robotycznych innowacji. A wszystko to działo się w lipcu w Szanghaju podczas Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji (WAIC) oraz Spotkania Wysokiego Szczebla na temat Globalnego Zarządzania AI, które zgromadziły ponad 1100 globalnych firm technologicznych oraz inwestorów.