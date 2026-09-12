Rzeczpospolita

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Ten rok ma być przełomowy dla chińskich humanoidów. Wzrost 700 proc. rok do roku

Pracują w fabrykach, udzielają psychologicznego wsparcia, ścigają się na bieżni, a nawet romansują. Obdarzone sztuczną inteligencją humanoidalne roboty z Chin zadziwiają możliwościami. W tle Pekin wdraża ubraną w piękne hasła strategię uzależnienia świata od swoich rozwiązań w tej dziedzinie.

Publikacja: 12.09.2026 17:06

30 czerwca firma UBTech Robotics z Shenzhen zaprezentowała nową linię humanoidów oznaczonych U1 (na

30 czerwca firma UBTech Robotics z Shenzhen zaprezentowała nową linię humanoidów oznaczonych U1 (na zdjęciu jeden z modeli). Ich potencjał widzi m.in. w opiece zdrowotnej i terapii psychologicznej

Foto: ADEK BERRY/AFP

Magdalena Kawalec-Segond

To był niebywały pokaz wszystkiego, co potrzebuje sztucznej inteligencji, a da się zmieścić w hali wystawowej. Okrzyki zdumienia wywoływały szczególnie roboty, które wyglądały jak ludzie (widzimy oczyma wyobraźni żołnierzy cyborgów) oraz te, które były jak bezgłowe psy. Łącznie pokazano ponad 3 tys. robotycznych innowacji. A wszystko to działo się w lipcu w Szanghaju podczas Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji (WAIC) oraz Spotkania Wysokiego Szczebla na temat Globalnego Zarządzania AI, które zgromadziły ponad 1100 globalnych firm technologicznych oraz inwestorów.

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