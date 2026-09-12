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Cezary Kucharski: Lojalność w futbolu nie ma znaczenia. Piłkarze są jak politycy

Negocjacje odbywają się w restauracjach, czasem w biurach agenta albo właściciela zainteresowanego klubu. Mogą też w domu piłkarza. Z przedstawicielami Realu Madryt spotykaliśmy się w domu Roberta Lewandowskiego w Monachium, który miał wjazd do garażu podziemnego i nikt o niczym nie wiedział - mówi Cezary Kucharski, były piłkarz reprezentacji Polski, agent piłkarski.

Publikacja: 12.09.2026 10:09

Cezary Kucharski: Lojalność w futbolu nie ma znaczenia. Piłkarze są jak politycy

Foto: PAP/Stach Leszczyński

Łukasz Majchrzyk

Kibice Atletico Madryt są wściekli na Juliana Alvareza, który próbuje wymusić transfer do Barcelony mimo ważnego kontraktu. Postronni kibice mogą się dziwić, że milionerowi jest źle w wielkim klubie, gdzie był uwielbiany. A pan jest zaskoczony jego zachowaniem?

Absolutnie nie jestem tym zaskoczony, bo wiem, że lojalność piłkarzy jest bardzo tania, a zawodnicy dla lepszej oferty są w stanie zrobić dużo. W każdym okienku transferowym zdarza się próba wymuszenia transferu przez piłkarza, a wszystko jest podszyte pieniędzmi. Lojalność nie ma znaczenia, a piłkarze są jak politycy i potrafią robić różne wolty. Wyobrażam sobie, że Julian Alvarez, jeśli ostatecznie zostanie w Atletico, to wyrazi skruchę i będzie znowu uwielbiany w Madrycie.

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