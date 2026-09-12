Kibice Atletico Madryt są wściekli na Juliana Alvareza, który próbuje wymusić transfer do Barcelony mimo ważnego kontraktu. Postronni kibice mogą się dziwić, że milionerowi jest źle w wielkim klubie, gdzie był uwielbiany. A pan jest zaskoczony jego zachowaniem?

Absolutnie nie jestem tym zaskoczony, bo wiem, że lojalność piłkarzy jest bardzo tania, a zawodnicy dla lepszej oferty są w stanie zrobić dużo. W każdym okienku transferowym zdarza się próba wymuszenia transferu przez piłkarza, a wszystko jest podszyte pieniędzmi. Lojalność nie ma znaczenia, a piłkarze są jak politycy i potrafią robić różne wolty. Wyobrażam sobie, że Julian Alvarez, jeśli ostatecznie zostanie w Atletico, to wyrazi skruchę i będzie znowu uwielbiany w Madrycie.