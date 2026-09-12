Sądy powinny wnikliwie przeanalizować sytuację zanim wystąpią do SN o wyznaczenie sądu właściwego miejscowo w sprawie rozwodowej. Inaczej może się okazać, że upłynie sporo czasu, a na końcu okaże się, że SN odmówi pomocy.

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Mąż złożył pozew o rozwód do Sądu Okręgowego w Gdańsku, ale ten, mając wątpliwości, czy jest władny go rozpoznać, wystąpił do SN o oznaczenie sądu właściwego miejscowego. Art. 41 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W razie zaś braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

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Dopiero wtedy, gdy na podstawie przepisów k.p.c. nie można ustalić właściwości miejscowej SN oznacza sąd, przed który należy wytoczyć powództwo, o co występuje sąd, do którego wpłynął pozew (art. 45 k.p.c.).

Wniosek o wskazanie sądu właściwego musi być uzasadniony

SN odmówił wskazania sądu właściwego. Przypomniał, że wystąpienie do SN o dokonanie określonej czynności sądowej wymaga przedstawienia motywów takiego działania. Dotyczy to tym bardziej wystąpienia o oznaczenie sądu właściwego miejscowo, zwłaszcza w sprawach o rozwód. Określenie właściwości miejscowej w takich sprawach może bowiem nastąpić na kilka sposobów. Tymczasem wniosek SO nie zawierał uzasadnienia, w którym winny być wskazane konkretne okoliczności sprawy, sytuacja stron, a także przepisy, które nie pozwalają na ustalenie sądu miejscowo właściwego.

Zdaniem SN wniosek skierowany w tej sprawie nie spełniał tych wszystkich wymagań. Tym bardziej, że powód wyraźnie podjął kwestię miejsca zamieszkania stron, a pozwana nie złożyła jeszcze żadnego pisma procesowego, a więc nie zajęła stanowiska w kwestii właściwości.

– Oczekiwanie na takie stanowisko jest zasadne zwłaszcza dlatego, że w swoich wyjaśnieniach odnośnie do właściwości miejscowej powód stwierdził, że na właściwość tę – związaną właśnie z sądem występującym – wskazuje fakt, „iż ostatnim wspólnym miejscem zamieszkiwania stron w Polsce (przed wyjazdem za granicę) było (…), zaś ten sam adres jest również adresem zameldowania pozwanej. Dlatego konieczne stało się odmówienie wyznaczenia sądu właściwego – wskazał w konkluzji sędzia Marcin Trzebiatowski.

Sygnatura akt: III CO 859/26