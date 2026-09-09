Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Robert Damski: Polaków portret własny

Ucieczka przed komornikiem i praca na czarno to standard. Największą tolerancję dla nieuczciwych praktyk wykazują osoby między 18. a 29. rokiem życia.

Publikacja: 09.09.2026 05:40

Młodzi Polacy tolerują długi i ucieczkę przed komornikiem

Młodzi Polacy tolerują długi i ucieczkę przed komornikiem

Foto: Adobe Stock

Robert Damski

Czy wiedzą Państwo, co to jest Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych? Cóż, ja też nie wiedziałem. A dowiedziałem się z najnowszej edycji badania „Moralność finansowa Polaków”, które od kilku lat przygotowuje jedna z organizacji pracodawców, zrzeszająca podmioty z rynku finansowego, takie jak banki, instytucje pożyczkowe, czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

W dużym skrócie, indeks ten określa, jakim przyzwoleniem społecznym cieszy się łamanie lub naginanie norm prawnych i etycznych w zakresie finansów. Z Raportu wynika, że ów indeks wzrósł nieznacznie w stosunku do ubiegłego roku i obecnie wynosi 42 punkty, co oznacza mniej więcej tyle, że w ponad 2/5 badanych sytuacji jesteśmy skłonni usprawiedliwić pewne odstępstwa od zasad.

Pozostało jeszcze 82% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama