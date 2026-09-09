Czy wiedzą Państwo, co to jest Indeks Akceptacji Nieetycznych Zachowań Finansowych? Cóż, ja też nie wiedziałem. A dowiedziałem się z najnowszej edycji badania „Moralność finansowa Polaków”, które od kilku lat przygotowuje jedna z organizacji pracodawców, zrzeszająca podmioty z rynku finansowego, takie jak banki, instytucje pożyczkowe, czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

W dużym skrócie, indeks ten określa, jakim przyzwoleniem społecznym cieszy się łamanie lub naginanie norm prawnych i etycznych w zakresie finansów. Z Raportu wynika, że ów indeks wzrósł nieznacznie w stosunku do ubiegłego roku i obecnie wynosi 42 punkty, co oznacza mniej więcej tyle, że w ponad 2/5 badanych sytuacji jesteśmy skłonni usprawiedliwić pewne odstępstwa od zasad.