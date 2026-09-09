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Stanisław Wiśniewski: Rozłam kościoła odszkodowawczego

Uchwała Sądu Najwyższego z 14 maja 2026 r. jawi się jako klątwa rzucona przeciwko przedsiębiorcom budowlanym borykającym się z nierzetelnymi kontrahentami.

Publikacja: 09.09.2026 05:10

Sąd Najwyższy zmienia zasady odszkodowań za wady budowlane

Sąd Najwyższy zmienia zasady odszkodowań za wady budowlane

Foto: Adobe Stock

Stanisław Wiśniewski

W głośnej uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 14 maja 2026 r. (III CZP 25/25) przyjęto, że „Odszkodowanie za szkodę wynikłą z nienależytego wykonania zobowiązania z umowy o roboty budowlane nie może zostać ustalone jako równowartość kosztów usunięcia wad”. W oczekiwaniu na jej pisemne uzasadnienie, moje myśli powędrowały do czasów średniowiecznych. Ujrzałem kardynała Humberta, który przybywszy z misją papieską do Konstantynopola w 1054 r., aby załagodzić spór z patriarchą Michałem Cerulariuszem, finalnie złożył jednak bullę ekskomunikacyjną na ołtarzu katedry Hagia Sophia, dając początek Wielkiej Schizmie, czyli rozłamowi chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie. Z góry przepraszam tę hiperbolę, którą zamierzam rozwinąć w kolejnych szatańskich wersetach felietonu, choć zastrzegam zarazem, że są to przeprosiny pozorne i całkowicie nieszczere, albowiem jestem prawnikiem.

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