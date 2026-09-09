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Marek Domagalski: Apele nowych sędziów TK nie zbliżą nas do konstytucyjnego ładu

Przywrócenie względnego przynajmniej porządku na szczytach sądownictwa wymaga konkretnych ustępstw skonfliktowanych stron, inaczej porządek konstytucyjny może się zawalić.

Publikacja: 09.09.2026 04:30

Marek Domagalski: Apele nowych sędziów TK nie zbliżą nas do konstytucyjnego ładu

Marek Domagalski: Apele nowych sędziów TK nie zbliżą nas do konstytucyjnego ładu

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Siedmiu prawników wybranych przez obecną większość sejmową na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaapelowało do wszystkich władz RP o jak najszybsze wykonanie tymczasowego postanowienia ETPC nakazującego Polsce dopuszczenie do orzekania czterech z tej siódemki apelujących, niedopuszczonych jeszcze do orzekania w TK, gdyż prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił ich na ślubowanie i na tej podstawie prezes TK uznaje, że nie są jeszcze sędziami.

Są to jednak tylko kolejne apele, dla wielu nawet jeszcze niesędziów. Cięższy kaliber zdają się mieć polityczne wypowiedzi na ten temat premiera Donalda Tuska, który na spotkaniu z uczestnikami Campusu Polska powiedział, że chce mieć pewność, że we wrześniu nasi sędziowie wejdą do gmachu TK i że będzie to zgodne z prawem: „Może to nie będzie estetycznie, może część z was się na mnie obrazi, ale pomyślcie, czy więcej z was nie obrazi się na mnie, że nic się nie da zrobić”.

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